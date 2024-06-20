正能量｜90後女生患癌怕連累丈夫曾忍痛提分手　廿四孝老公陪剃頭做最強精神支柱

▲ Kaylia努力半年終有回報，上月治療報告顯示其胸腔腫瘤已成壞死組織，不再活躍，她正式成為淋巴癌康復者。（被訪者提供）

90後的Kaylia注重飲食、喜歡運動，卻於青春年華傳來壞消息— 年僅廿七，新婚兩年，竟患上淋巴癌。歷盡半年艱辛，她在家人和丈夫的愛下奮力治療，今年終於戰勝病魔成康復者。

從自我要求高的完美主義者，變成放下執着的自在女生，她形容患病為成長中的養份，改變她的生活態度，也令她更珍惜生命中每一份愛。

連續3晚心口劇痛難入眠

去年6月，Kaylia數星期間陸續出現呼吸不暢、胃氣脹、心口痛等徵狀，她輾轉求醫也曾照肺，發現肺旁有微細陰影，惟醫生說非疾病徵兆。其後患感冒微燒，呼吸困難的情況亦惡化。「像有嘢頂住在中間，無法做運動也易累。」

▲ 丈夫陪Kaylia一起剃光頭。（被訪者提供）

她於是到耳鼻喉科做內窺鏡檢查，卻顯示一切正常。但醫生留意到Kaylia頸腫，摸其喉嚨近鎖骨位置也異常，便安排她做甲狀腺超聲波、心臟電腦掃描等。尚待檢查之際，Kaylia連續3晚心口劇痛痛醒，終決定連夜到急症室求醫。

胸腔腫瘤大至11.4cm 影響呼籲吞嚥

入急症室照X光後，竟發現Kaylia心臟附近有個好大的陰影。醫生本懷疑是大動脈撕裂，幸而結果顯示並非，卻有機會是惡性腫瘤：一是淋巴癌，二是胸腺瘤。「我6月初照過一次X光，當時陰影好細，但6月尾就變得好大。醫生說良性（瘤）不會迅速增大，一定是惡性，只不過不知道是哪一種。」

聽着醫生與丈夫通話交代病情，Kaylia終忍不住大哭。「我自己有事，一個人面對未必情緒未必這麼大。但身邊錫我的人知道我有事，這（種壓力）才令我更加辛苦。」

▲ Kaylia指患病令她放下執着，學會接納自己。（被訪者提供）

幾經檢查，最終確診為瀰漫性大B細胞淋巴癌2期，惡性細胞集中於橫隔膜以上，頸、腋下和胃都有，胸腔腫瘤更大至11.4厘米。終於知道結果，Kaylia反而覺得幸運。因大動脈撕裂手術風險甚高，而由於腫瘤位置近心肺、氣管和食道，做胸腺瘤手術也有機會傷害重要器官，只有淋巴癌毋須做入侵性治療。但由於腫瘤太大，Kaylia當時僅走20米路程已會氣喘，心率更高達130多，同時影響吞嚥：「我覺得（喉嚨）得好少空間，唞啖氣、飲啖水都好辛苦。」

曾向丈夫提分開

靜待醫生商討治療方案之際，Kaylia丈夫每晚都十分緊張。「有醫生朋友叫我們要好好留意，怕腫瘤突然大至我呼吸不了。我老公本身每晚都好好瞓，但那段時間我稍微郁動，他就成個人彈起，問：『你唞唔唞到氣？』，我覺得好心翳。」相戀十載，Kaylia只看過丈夫哭兩次。一次為親人患癌離世，另一次是與Kaylia一同看報告時：「他抱住我，哭着跟我說好擔心我，不過我們一起面對吧。我知道那段時間他好辛苦。」

新婚兩年突然患癌，Kaylia坦言曾與丈夫提議分開。「未出報告時，我曾跟他說若有癌症，其實你不一定要陪我，我們可以分開。我們這麼年輕，他可以有他的選擇，不一定要陪老婆、要不離不棄。」

她亦已做好心理準備，即使丈夫選擇離開也不會怪責或埋怨。因每個人都有選擇權，不應被婚姻或責任綑綁，惟一向寡言的丈夫沒多作回應：「他類似叫我唔好傻啦。他是個比較樂天的人，他覺得我會康復，他也會陪我康復。我們還有好多日子，患病只是其中一個困難，就一起面對。」

▲ Kaylia在社交平台分享抗病點滴，意外連結一群病友互相鼓勵。更有網友陪她到慈山寺祈福，說將所有的祝福都送給她。（被訪者提供）

全家總動員照顧

最終需做6期化療加標靶治療，家有兩貓的Kaylia需搬回娘家，避免細菌感染。家人各司其職，媽媽掌管Kaylia的起居飲食，爸爸負責接送和清潔，姊姊和姊夫整理醫療資訊，丈夫則是最大的精神支柱。一日三餐交由媽媽處理，雖然她不大喜歡下廚，但只要女兒說想吃甚麼、傳食譜給她便會煮。

而為免抵抗力弱的Kaylia有任何感染，全家人都打醒十二分精神保持衞生，打造無菌家居助她安心抗病。「媽媽常常清潔，每日換枕頭套、每星期換床單。爸爸負責洗廁所，老公則洗冷氣，怕我吸入霉菌惹肺炎。」

化電療歷時半年

治療期間，全身乏力、甩頭髮、發燒等副作用陸續出現，Kaylia更曾劇烈腹痛，全身骨痛和皮膚出紅點。至後期也有手震、手腳麻痺等問題。「試過張不了口，擺隻筷子入口都痛。可能免疫力低激發牙肉發炎，全塊面都好腫，一咀嚼就好痛。」

本來3次化療後腫瘤已縮小至約3厘米，Kaylia以為完成6次療程後就可重生，後來卻發現腫瘤又再變大。雖然醫生說有機會是儀器誤差，腫瘤活躍程度亦不高，但也建議Kaylia做電療。考慮到將來若復發需再做化療，Kaylia決定再做電療輔助，初期累得每日都要睡十多小時。整個療程由去年7月開始，至今年1月終於完成。

放下執着學愛自己

以前Kaylia注重外形，自我要求高，更曾極端減肥。一旦訂下目標，不論多辛苦也會逼迫自己完成，習慣把一日行程排得密麻麻。病後她放下執着，不再嚴厲鞭策自己，學懂累了就休息：「以前的我可能身形、肌肉量較好，但現在我不再重視這些，我知道要慈悲地對自己，即使甚麼身形也好，都要愛自己多些。患病後視野忽然變清晰變闊，我擁有好多，已是好幸福、好幸運的人了。這麼難得可以繼續生活，我不想因為胖了些少就令自己不開心。」

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感謝父母無條件愛護

心態轉變除了源於自我覺察，Kaylia也因着身邊人的愛而變得更正面積極。留在娘家養病，父母的大房讓給她睡，二人迫在細房，甚至有時爸爸要睡客廳。眼看父母的擔憂和辛勞，Kaylia直言歉疚，也覺得辜負了他們。「長大後理應由我照顧爸媽，現在反而要他們犧牲自己來照顧我。看着媽媽無能為力（的樣子），我覺得好痛心。小時候覺得要做得好，他們才會愛我疼我，但患病後方知，無論如何他們都會無條件愛我。」

患病無法自選，在Kaylia自責的同時，其實她努力治療的積極模樣，已是父母最大的安慰。而她的付出亦終有回報，上月治療報告顯示其胸腔腫瘤已成壞死組織，不再活躍，她正式成為淋巴癌康復者。雖然殘餘組織暫未散去，但也變成了她勇敢抗病的徽章。

愛如夜幕繁星填滿心海

縱然不善言辭，Kaylia丈夫也一直用行動表達有多愛她。如每日下班都趕到娘家探望她，陪她一起剃光頭，獨力照顧家中貓貓和打理家務。Kaylia因化療而頭髮稀疏，又因高劑量類固醇而變月亮臉（腫脹），她笑指當時樣貌「好核突」，虎背熊腰肚腩又大，丈夫從不嫌棄，更常常摸她的頭逗她笑。

「我真心感覺到無論我變成怎樣，他對我都一樣。既然對方都不嫌棄，為何我要嫌棄自己？好多謝他一直以來都用行動告訴我他有多愛我；患病像在漆黑中看星，特別光亮。在苦難之中，我發現到好多愛、好多祝福，好多美好的事情，在病後我才更加留意到。」

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