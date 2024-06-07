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RSV病毒丨張學友感染RSV病毒自稱「變回小孩」 RSV無特效藥嬰幼兒嚴重感染可猝死

兒童健康

發布時間： 2 小時前

最後更新： 27 分鐘前

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張學友確診感染RSV，感染RSV暫時無特效藥可以醫。

【張學友/歌神張學友 /呼吸道合胞病毒/RSV病毒】歌神張學友正在台灣小巨蛋舉行《張學友60+巡迴演唱會》，但張學友所屬的環球音樂以張學友名義發出聲明，指張學友感染RSV（呼吸道合胞病毒），因此要取消演唱會。由於RSV（呼吸道合胞病毒）多發於幼兒身上，他形容自己返老還童，「一般來說是小孩子會感染的病毒，大概因為我60+了吧，都說年紀慢慢大就會慢慢變回小孩，所以我感染了。」合胞病毒暫無特效藥可醫，有兒科醫生曾警告，嬰幼兒感染後嚴重有機會猝死。

合胞病毒｜症狀

根據衛生署資料，呼吸道合胞病毒感染由呼吸道合胞病毒，一種單鏈的核糖核酸病毒所引起。在香港，呼吸道合胞病毒感染全年皆會發生。

呼吸道合胞病毒引致呼吸道疾病，例如氣管、肺部及中耳的感染。這種病毒是引致1歲以下嬰兒支氣管炎和肺炎的最普遍原因。患者會發燒並有其他症狀，例如流鼻水、咳嗽、頭痛、食慾減退、身體感到痛楚或軟弱無力，及間中會引起中耳炎。

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合胞病毒｜傳播途徑

合胞病毒可通過直接接觸患者的分泌物、飛沫傳播，或通過受污染的手、食具或接觸剛染有患者鼻或喉部分泌物的物件而間接傳播。潛伏期為1至10天。

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合胞病毒｜RSV治療方法

RSV感染通常在約 1至 2星期內痊癒。大部分患者病情輕微，可用支援性療法紓緩病況；嚴重個案或需氧氣療法或管飼法。如患者有先天性心臟病或肺病，可考慮採用抗病毒劑。如有因細菌引起的併發症，例如肺炎、竇炎或中耳炎，患者或須服用抗生素。

合胞病毒｜預防方法

家長要教小朋友打噴嚏或咳嗽時應用紙巾掩著口鼻，之後要洗乾淨手。此外，現時取消口罩令，家長可自行去決定讓小朋友是否戴口罩，但如果發現小朋友出現呼吸道感染病徵，就應佩戴口罩，甚至請假不上學。

此外，提高個人免疫力很重要，要有均衡營養、充足睡眠、做運動、多曬太陽攝取足夠維他命D等，增抵抗力低。劉志成醫生著家長勿過於擔心小朋友中招，始終小朋友不能在保護罩下成長，平常心面對，如發現小朋友患病就看醫生。

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