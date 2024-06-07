東張何伯丨何伯隨時冇屋住要瞓街？　房屋署署長羅淑佩回應被讚做得好

▲ 身為「Hellosss」的羅淑佩被讚做到野。

何伯與「新何太」因上《東張西望》控訴細女取走450萬元資產獲關注，外界質疑何伯高調現身電視，資產豐厚，似乎不合乎居住公屋的資格。

東張西望何伯丨何太直斥老公細女最可恥 激動澄清網上傳言87歲余伯非前夫

東張西望丨透露房署調查中

房屋署署長羅淑佩今日（6月7日）於電台節目表示，留意到有關個案，表明「呢類個案咁高調，當事人自己都咁高調。如果房署不去主動調查，社會都會有聲音質疑唔妥。所以房署一定會做，已經做緊架喇。」

羅淑佩指留意到外界十分關注何伯的資產及居住資格。她指經核對房署紀錄後，顯示何伯從來不是房署的公屋住戶，任何時候到現在、都並非屬於公屋住戶。

▲ 房屋署署長羅淑佩透露房署調查何伯案件。

東張西望丨何伯隨時冇屋住？

對於外界傳聞，指何太已經加咗何伯進入公屋戶籍？羅淑佩表示據她紀錄是沒有，惟她強調因此何伯不應該在公屋居住，直指他不屬於公屋住戶。

至於「何太」則租住公屋不久，所以並非今輪戶申報的對象，但她強調如果署方收到消息，指相關人士在內地擁有資產或物資，署方將會向內地當局查詢，如發現超出資產限額，可收回單位。

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東張西望丨Hellosss羅淑佩被讚

羅淑佩的回應隨即引起網上熱議，並指何伯好大機會冇屋住，更叫他與「新何太」不應再那麼高調，低調做事，並力讚羅淑佩「做到嘢」。

同時，更笑言作為MIRROR成員陳卓賢忠實粉絲「Hellosss」的她，今次做得非常好，「Hellosss」冇得頂咁話。

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東張西望丨找法援求幫助

另外，今日中午期間，何伯與何太被網民在旺角東站附近見到兩人，在彌敦道與亞皆老街交界附近逗留，兩人表現相當親暱，即使何太正在講電話，何伯亦與愛妻身貼身。

由於法律援助署九龍分署位於港旺角東站旁邊的旺角政府合署，加上在早前直播期間，何太曾揚言無錢請律師，想申請法援爭產，今日兩人出現在旺角東站附近，因而被推測到法援尋求法律意見。

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