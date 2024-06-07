濕疹困擾︱女友嚴重濕疹全身抓損留疤　男友心痛：到底我能為她做什麽？

▲ 女友嚴重濕疹全身抓損留疤，四處求醫吃類固醇致肥，男友心痛：到底我能為她做什麽？

【濕疹／過敏原／類固醇／肥胖／保濕／中藥／食療】患濕疹令人痛不欲生！台灣一名男子在網上發文表示，女友身患嚴重濕疹，全身都是因抓損皮膚留下的結痂疤痕；又因高中開始吃類固醇而體重激增。他陪伴女友四處求醫，但仍無任何治療效果，令他心痛又心累。

最新影片：

男子在網上討論區Dcard發文「我有個異位性皮膚的女友，心很累」，表示和女友在一起1年多，對方患有重度異位性皮膚炎（濕疹），全身的結痂疤痕面積很廣，又因自高中開始吃類固醇，女友的體重也在無可避免地逐漸升高。

男子坦言，曾經有想和女友分手的念頭，但因感受到女友對自己的愛，又認為女友的皮膚狀況「除了我之外到底還有誰願意接受她？」，於是開始非常積極地幫助女友四處求醫，但成效卻不如預期：

擦過許多藥膏，看過許多文章，吃過許多不同的藥物，但真的完全沒有任何改善…… 甚至中醫都試過了，但花了許多時間跟金錢卻沒有得到任何改善，真的心裏很累。唯一真的有緩解的只有類固醇，但有時有用，有時沒用，導致她現在不想吃，藥效不穩定甚至還要身體發胖。

除了中西藥治療，男子還幫女友買了保濕套裝及專門針對濕疹皮膚的乳液等保養品，但用後也完全沒任何效果。此外，他又帶女友去做過敏原檢查，發現女友對塵蹣、灰塵、狗毛是最高級別的敏感，因此也購入了空氣清淨機、棉被定期更換，但依舊沒改善。

失去求醫信心 崩潰求助：到底我能為她做什麽？

男子稱自己一開始天真地以為濕疹可以控制，就算不能痊癒，也只希望女友不會繼續發癢難受，但如今確實覺得心累：

現在老實說，我們已經對所有的治療跟醫生失去了信心，感覺只是被當成白老鼠…… 每次聽到她對我說：好癢喔，我卻只能抱著她說沒事，看著她繼續受苦。心裡真的很難過，因為我不能為她做些甚麼，每次見面都會有新的傷口然後都會用衣服遮住不給我看……

加上兩人目前因工作身處異地，見面陪伴時間不多，也讓他更感到内疚，「現在我真的很愛她並且想實質地幫助她……我不奢求痊癒只奢求不要讓她難受。」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

消委會解構3大類型濕疹

消委會曾發表由中醫角度解釋濕疹的内外成因。在内而言，人體脾胃有運化功能，將營養及津液帶到全身；特稟體質易敏感，如容易皮膚、食物、鼻、氣管敏感的人，會更容易被風濕熱影響，令脾胃虛弱，身體代謝運化功能下降，令體内濕氣不易排走而形成脾虛生濕的内濕情況。另外，肺主皮毛，身體若有肺虛情況，濕氣病邪會鬱阻在皮膚，誘發濕疹。

在外而言，香港氣候炎熱潮濕，尤其春夏季多雨，令濕氣更易與人體内濕交雜。若不能及時祛濕，再加上飲食不當，常吃生冷、燥熱、發物，如芒果、蝦蟹等，不僅造成脾虛，還會令熱毒不斷藴於體内，引致濕疹。而氣候因素以外，港人工作壓力大，情緒不好也會令肝氣不舒，引起多夢失眠等問題，使作息紊亂，身體負擔加重，也會誘發濕疹。

治理方法

中醫將濕疹分濕熱、脾虛、血虛三大類型。而内服中藥所用藥材，依患者病徵及體質定製、調整，可最有效進行調理，平衡體内陰陽五行、固本培元。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

同場加映：12類容易誘發濕疹的食物

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

同場加映：5類有助紓緩濕疹的食物

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5