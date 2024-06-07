Healthy Life丨大隻中醫師教3招鍛煉胸肌　透過阻力訓練強效增肌減脂

【運動／健身／增肌減脂／中醫養生】不少人都會透過跑步等帶氧運動，配合阻力訓練幫助減肥。香港中醫藥管理委員會註冊中醫師徐澤昌博士近日受訪，教大家做3個胸部肌肉鍛煉方法，透過阻力訓練增加肌肉量、提升新陳代謝，從而達到減脂效果。

3個胸部肌肉鍛煉

啞鈴胸推

首先坐在健身椅上，把2個啞鈴放在大腿上。

借助大腿力量把啞鈴放在身體兩側。

然後慢慢躺下，雙臂向外展開，與肩膊成水平。

雙手向上推，控制啞鈴向中心點收。

停頓半秒後，雙手慢慢向下降至肩膊水平。

如此重複12至15次為1組，總共做3至4組。

完成後，慢慢利用軀幹力量把啞鈴放回大腿上。

然後再輕放在地上。

拿起啞鈴時要注意保持中立腕位置，手腕不要向後拗，避免做動作時令手腕受傷；而當雙手向上推時，不能完全伸直，好讓肌肉持續受到刺激，身體會感受到胸肌有收緊的感覺，而非只有肩膊和三頭肌發力的感覺；此外，雙手手肘位置不要放太高或掗開，降下時也不要落太低，與肩膊成水平即可，避免拉傷肩膊肌肉和韌帶。

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蝴蝶機

首先坐在蝴蝶機上，並調整至合適的高度。

手把應在胸骨的正中心。

雙手手臂打開，保持輕微微曲。

雙手握著手把，用力把兩邊重量夾向中間。

保持一個順暢的呼吸，可以跟著呼吸做。

如此重複12至15次為1組，總共做3至4組。

注意做動作時，雙手要保持微曲位置，肩膊也不要聳起，避免球窩關節和肩峰因夾擠或撞擊而出現肩膊痛、肩膊發炎或勞損等情況。

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胸推機

首先坐在胸推機上，調較手把在胸骨位置。

挺直上半身，雙手握著手把。

用力把兩邊重量向前推。

用2秒時間向前推。

再用3秒時間控制手把回復位置。

如此重複12至15次為1組，總共做3至4組。

注意做動作時，雙手手臂要保持微曲，避免完全伸直，確保姿勢正確和穩定的速度就應會讓胸肌保持有刺激感覺。

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攝影：林君茹、馮凱宜

鳴謝：香港中醫藥管理委員會註冊中醫師徐澤昌博士、BC 24 旺角分店