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靚太安樂窩｜葉泓聲身兼多職榮升咖啡店老闆　與陳樂榣譜姐弟戀認思想傳統想追仔

休閒消費

撰文： 李惠儀

發布時間： 1 小時前

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Gordon十分愛錫太太與兩名女兒，絕對是好老公和好爸爸！

前天堂鳥成員葉泓聲（Gordon）去年5月宣佈跟前Freeze成員陳樂榣（Ally）譜姐弟戀，兩人的女兒Gia同年9月出世，相當有效率！除了榮升爸爸，Gordon還跟太太一同經營咖啡店生意，加上藝人本業，可謂身兼數職。

在今集《靚太安樂窩》，Gordon就攜同太太與女兒一起受訪，他直認已玩夠不想再浪費時間，很想組織家庭，故遇到Ally一拍即合即心急問對方可否生B，又表明思想傳統，想追仔繼後香燈，因為到他這一代只有他一個葉姓男丁，自覺身負重任！

Gordon自言這兩年改變很大 ：「因為生意我向來都有做，但以前只是投資，現在就是落手落腳去做，你說改變大不大，是大的，真的很大，因為很老實，以往做藝人的時間，真的只有裝備自己，和有工作就做，有時真的在家睜開眼沒有工作做。但現在就不同，例如有工作的時候分配好時間，老婆幫我看鋪，外傭姐姐照顧小朋友，我就可以做我娛樂圈的工作。」

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遇到太太Ally重拾方向　自薦參加《福祿壽訓練學院》

雖然現時身兼數職，但Gordon反而覺得更有方向，因為他遇上Ally之前，曾迷失了一段時間，會問自己：「究竟應否再走下去？」又想過不想再在娛樂圈打滾，幸好在低潮期遇上Ally，她鼓勵Gordon既然自小已喜歡表演，為何不繼續走下去？於是Gordon調整心態，不再強求別人喜歡自己，就算半紅不黑也沒有所謂，最重要是可以表演給大家看。

有了太太的支持，Gordon決定自薦參加無綫真人騷節目《福祿壽訓練學院》，不過他也有猶疑的一刻：「擔心會否像《殘酷一叮》給人取笑？但我想表演，想呈現自己有的東西給大家看，喜不喜歡我已不是一個問題。」加上他認為這是一個模仿節目，對他來說很難，所以想挑戰自己，最終Gordon成功入選，並在其中一集模仿羅志祥跳舞及做出對方招牌「電臀」動作，結果令人眼前一亮，獲網民大讚，令他相當鼓舞。

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兩人紅娘竟是Ally跟前夫所生的女兒Aria

Gordon能夠重新振作，太太當然功不可沒，問到二人相識經過，Gordon記憶猶新，原來他們的紅娘是藝人楊梓菁，他說：「因為我剛巧和楊梓菁拍完劇，拍完一套劇就稔熟了，我們住得很近，她說Gordon過來聊聊天喝喝酒。」正是這一次聚會，他邂逅了Ally，第一次見面便跟Ally說：「你很熟口面！」因他不知道她是Freeze的成員，但又不知道在那裡見過她，而Ally當時只敷衍回答：「是嗎？」

而另一位紅娘竟是Ally跟前夫所生的女兒Aria，Gordon說：「我猜真是大家有感覺的時候，就是見到Aria，即是大女兒，因為我真的很愛錫小朋友，很主動逗她玩，雖然她很害羞，又走開又說不好，但我都會很主動跟她玩。」他笑言可能正是這個舉動，吸引了Ally，所以才主動追求他，說罷Gordon也忍不住哈哈大笑，此時Ally也搞笑說：「沒有說誰追誰，那時她看見我女兒，她是追我女兒。」又爆Gordon還出動狗仔攻勢，說可以帶家中愛犬跟Aria玩，兩人因此愈走愈近，最終結為夫婦，Gordon更視Aria為己出。

曾介意發展姐弟戀

由於兩人年紀相差六年，Gordon表示一開始已知Ally比自己年長，亦經歷過介意姐弟戀的時期：「初相識的時候，不敢帶她給朋友見面，不敢讓家人知道，但原來只是自己問題，其實是自己思想封閉了。」Ally在旁亦笑他太封閉，反而自己沒有想太多，最重要是相處舒服。Gordon指朋友們也教訓他太封閉：「神經病！為什麼你要介意？這是什麼年代，原來連我父母也不介意，覺得感恩和搞笑。」Ally又爆料：「他認為自己是鮮肉，問他是90後還是00後？原來他也是80後，唓...」

Gordon多次坦承以前愛玩愛蒲，形象花弗，問Ally會否覺得沒有安全感？Gordon搶答指Ally已耳聞不少，所以想收復他，Ally即霸氣表示：「我都見慣世面，是前輩，如果真的喜歡我，會為我改變，大家都有過去，我也有過去。」兩人你一言我一語大耍花槍。

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思想傳統想追仔繼後香燈

原來二人拍拖不久，已有組織家庭的念頭，Gordon表示：「我心急生BB，太想有家庭，可能已經玩夠，不想年紀大才生小朋友，想跟子女去蒲，很有型。我不想浪費時間拍拖了，試過拍拖長短都沒有結果，那不要怪我玩你。」Ally對此亦十分配合，很快便決定跟Gordon生BB，更大爆造人期間Gordon的反應：「每一次月經到，他就『唉』。」故Ally發現懷孕後，Gordon開心到不得了！

隨住細女Gia出世，加上Ally跟前夫所生的大女兒Aria，現時一家四口樂也融融，那還會再計劃生育嗎？Gordon直率表示：「會再追！本身有大女Aria，如果第二胎是兒子就剛好搞定，生仔就可以『截』！」Ally聽錯是「切」，即笑不攏嘴，原來Gordon想表達結紮的意思，不過因為第二胎是女兒Gia，所以思想傳統的Gordon想再追仔：「只得我一個姓『葉』，爸爸那輩只有我一個男丁，自小覺得背負了很寶貴的東西，我就是這樣想，所以很想繼續傳下去，雖然想法老土。」他指媽媽其實也很想抱男孫，反而爸爸沒有所謂。

身負傳宗接代重任，問Ally可會感到大壓力？她笑說：「盡力吧，因為生男生女看男方，醫生都這樣說，所以壓力不在我這邊，反而在他，因為他想，能力都是在他身上，所以我配合，但要看看上天給我們什麼禮物。」Gordon即點頭表示認同。

場地：NO2 Cafe & Restaurant

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