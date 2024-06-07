大學發展｜都大增設第4名副校主理應科大倡議　副校呂汝漢9月轉任校長顧問至明年退休

▲ 都大今日（7日）宣布管理層架構變動。（資料圖片）

都會大學剛於3月獲批成為本港首間應用科學大學。都大今日（7日）宣布管理層架構變動，7月起增設「副校長（策略規劃）」職位，負責領導範疇包括應科大，並於9月起將兩個副校職銜分別改名為「副校長（行政及機構發展）」及「副校長（研究及拓展）」，以進一步提升大學策劃及管理能力。

同時，都大副校長（資源及發展）呂汝漢將於9月卸任，並轉任都大校長高級顧問，直至2025年榮休；現任都大商學院院長區啟明及人文社會科學院院長鄺志良獲升任為都大副校，分別於7月及9月履新。

校長林群聲：壯大團隊促進教研發展 感謝呂汝漢貢獻

都大現設3名副校長職位，分別主責「學術」、「資源及發展」及「研究及學生發展」。校方宣布7月1日起增設「副校長（策略規劃）」職位，將由區啟明獲擔任，負責領導中國內地及國際事務、策劃及分析、包括應用科學大學的創新倡議範疇等，以及監督大學相關附屬公司運作。

早於1998年加入公開大學（都大前身），期間曾於2014年轉任東華學院校長，再於2020年重返都大、出任副校長（資源及發展）的呂汝漢，則將於9月1日卸任，並轉任都大校長高級顧問，繼續監督新校舍發展、學生住宿等項目，直至2025年初榮休。其副校職位將於9月1日起改名為「副校長（行政及機構發展）」，並由鄺志良接任，負責領導校園設施管理、財務、人力資源、資訊科技及大學圖書館等事務。

都大副校長（研究及學生發展）郭予光職銜，則將於9月1日起改為「副校長（研究及拓展）」，管理教與學發展、發展及校友事務、公共事務、研究及知識轉移和學生事務等。

現任院長 區啟明及鄺志良將升任副校

都大介紹，區啟明及鄺志良分別已服務都大逾28載，前者專業領域包括企業倫理、環球管理、技術轉移和市場營銷，現為香港公司治理公會及特許公司治理公會資深會員，並參與公會轄下委員會擔任主席等重要職位；後者為經驗豐富的學術行政人員，2003年起出任教育局及考評局多個委員會成員，現任行政長官卓越教學獎評審團委員及香港經濟學會執行委員會委員。

都大校長林群聲表示，新管理架構能為大學注入新動力，壯大領導團隊，促進大學教研發展，並祝賀2名新副校的委任，深信二人能推動大學發展更上層樓。他亦對呂汝漢就任副校長期間完成多項工作及傑出貢獻深表感謝。

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