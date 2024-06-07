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日本旅遊｜東京6.10新開吞拿魚主題餐廳　低至$100食藍鰭吞拿魚拖羅套餐

休閒消費

撰文： 周美好

發布時間： 20 分鐘前

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豐州老字號吞拿魚批發商米川水產已有88年的歷史，對處理吞拿魚手到拿來。（相片來源：餐廳官網）

不少香港人遊日，食物清單上都有吞拿魚這一項，肥美油潤的拖羅放進口中，確又令人「神魂顛倒」。如你好此道，又會到東京旅行，不妨到這間6月10日新開吞拿魚主題餐廳「Autoro Kitchen」，一定大滿足。

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Autoro Kitchen來自東京豐州老字號吞拿魚批發商米川水產集團，是一間經營了88年的正宗吞拿魚料理專門店。餐廳精心挑選各種吞拿魚菜式，連吞拿魚1%以下的極稀有部位的菜式也有，並且提供講究食法的創意料理。

稀有部位都有得食

推薦菜式有日本產藍鰭吞拿魚的「OH! Toro Kitchen 8件併盤」（2,980日圓/約港幣150元），當中的 「Kamatoro」的脂肪比拖羅更多、「頭肉」甜甜入口即化、「臉頰肉」有牛肉般的嚼勁，「心」有生肝的味道，而且以上都是吞拿魚的稀有部位，不是每間刺身店都有出售。這併盤可品嘗到多種生藍鰭吞拿魚口味，從紅肉、中脂吞拿魚、大脂吞拿魚到尾肉都網羅其中，如此價錢確是性價比高。

稻草火焰「中肥藍鰭吞拿魚稻草烤」，火光熊熊極有氣氛。（相片來源：餐廳官網）

另外一款風味獨特而香港人較少會吃的，是以稻草火焰「中肥藍鰭吞拿魚稻草烤」（1,750日圓/約港幣88元），客人下單後，廚師在櫃枱後即席燒烤，吞拿魚有煙熏香氣和味道濃郁，客人可根據個人喜好添加松露鹽或芥末。

新店「Autoro Kitchen」田町店位於JR「田町站」西口步行3分鐘、都營三田線、淺草線「三田站」A7出口旁。（相片來源：餐廳官網）

INFO

「Autoro Kitchen」吞拿魚餐廳田町店

開幕日期；6月10日星期一

地點：東京都港區芝5-32-9 ECS 5號樓1樓、2樓

電話：03-6435-0253

營業時間：11:30am至2:30pm / 5pm至11pm

IG：@ohtokitchen

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