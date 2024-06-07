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音樂潑水節｜中環海濱周末舉辦音樂潑水節　主辦單位：打造猶如黃雨至黑雨感受

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 1 小時前

最後更新： 16 分鐘前

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中環海濱明日起一連兩日舉行大型音樂潑水站。（梁偉榮攝）

政府近期積極推動盛事經濟。中環海濱活動空間明天(8日)起一連兩日將舉行潑水音樂派對「S2O 亞洲潑水音樂節 - 香港站」。

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主辦單位表示，S2O 香港 2024 將為大家帶來三個舞台，包括：擁有豐富陣容的巨型 S2O 主舞台、第二舞台 「Summer Beats Zone」、第三小舞台 — 本地力量 SMOOO「Underground Stage」共 40 多個表演單 位，實行為全城帶來更多樣化的曲風、類型及創意的電音及舞蹈享受。

單位標榜，主舞台以「Hydro Reactor（水動能量裝置）」為主題，全面提升噴水及舞台音響效果， 配合 S2O 獨創的「360 度環迴噴水系統」，升級的系統程式務求展現百變花式，以每日 20 萬公升 水為觀眾帶來「猶如黃雨、紅雨到黑雨」的水動能量，與世界百大、國際知名 DJ 澎湃強勁的電音節拍同步。

主辦單位指，入場人士需留意需知及裝備，目前尚有少量門票有待發售。另外，亦設有VVIP 包廂，讓尊貴觀眾於私人派對 空間盡情狂歡舞動，欣賞維港景色，更可以趁機慶祝生日、周年紀念。

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