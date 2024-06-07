S2O音樂節｜體驗黃雨至黑雨感受潑水節　防水行李牌確保取行李暢順

政府近期積極推動盛事經濟。中環海濱活動空間明天(8日)起一連兩日將舉行潑水音樂派對「S2O 亞洲潑水音樂節 - 香港站」，將有連場音樂，舞台更加入「360度環迴噴水系統」升級系統，一齊感受夏日清涼享受，主辦單位料吸引2萬人次入場。汲取早前另一個噴水音樂會受打風天雨影響，主辦單位表示，現場提供行李寄存服務，並向觀眾提供防水的號碼牌，確保能妥善領回物品。

主辦單位表示，S2O 香港 2024 將為大家帶來三個舞台，包括：擁有豐富陣容的巨型 S2O 主舞台、第二舞台 「Summer Beats Zone」、第三小舞台 — 本地力量 SMOOO「Underground Stage」共 40 多個表演單 位，實行為全城帶來更多樣化的曲風、類型及創意的電音及舞蹈享受。

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主舞台以「Hydro Reactor（水動能量裝置）」為主題，全面提升噴水及舞台音響效果， 配合 S2O 獨創的「360 度環迴噴水系統」，升級的系統程式務求展現百變花式，以每日 20 萬公升 水為觀眾帶來「猶如黃雨、紅雨到黑雨」的水動能量，與世界百大、國際知名 DJ 澎湃強勁的電音節拍同步。

另外，亦設有VVIP 包廂，讓尊貴觀眾於私人派對 空間盡情狂歡舞動，欣賞維港景色，更可以趁機慶祝生日、周年紀念。

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防水袋防水行李牌 確保取行李暢順

主辦單位負責人陳家健表示，今年是本港第二次舉行S2O 亞洲潑水音樂節，料可吸引約8,000至2萬人參與，當中旅客佔2成，較去年多一倍。他指現時門票仍未售罄，目前仍有少量門票發售。他說，留意到大多旅客都在短時間才決定行程，相信會在這2天內購票人數會不斷上升。

早前同樣玩水元素的WATERBOMB音樂節，遇上惡劣天氣，散場取回行李安排混亂，引起參加者不滿。陳家健指，他們已是第二年舉行S2O音樂節，去年亦有行李寄存經驗，約半小時內已可將行李全數物歸原主，而今年亦會有寄存行李服務，收費80元，貴過去年的60元；職員會將行李放進防水袋，再放入膠袋，同時有防水號碼牌，確保沒有問題。

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他又指，在中環海濱活動空間大型舞台，將依足政府規例及指引，在惡劣天氣及三號強風信號之下，會暫停開放，亦有制訂後備方案，應對極端天氣。

▲ 中環海濱明日起一連兩日舉行大型音樂潑水站。(主辦單位網頁截圖)

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