談判專家丨袁富華感謝吳鎮宇幫忙　劉青雲被韋羅莎顏卓靈集郵

▲ 《談判專家》首映禮。

由劉德華監製、邱禮濤執導 、劉青雲、吳鎮宇主演改編自荷里活電影《冇數講》（The Negotiator）的《談判專家》，在昨晚（6月6日）舉行群星首映禮，眾戲中演員苗僑偉 、鄭則仕 、彭秀慧 、周文健 、韋羅莎 、盧惠光 、洪天明 、朱鑑然 、袁富華 、黃又南 、梁皓楷 、栢天男 、顏卓靈 等出席。

當中不乏青雲的fans，包括飾演青雲太太的韋羅莎和被青雲作人質的顏卓靈也趁機會跟青雲合照留念。因為兩位拍攝時要表現專業，所以不可以將自己是青雲忠粉的身份「外露」。

▲ 《談判專家》首映禮

鎮宇兒子到場

而鎮宇的仔仔Feynman 也有到場，捧daddy埸之餘主要是來見uncle青雲。而其中飾演青雲死對頭的周文健更自掏腰包買50張飛請朋友入場捧場；支持他和這部戲之餘，希望大家也要繼續支持香港電影。

洪天明也和太太周家蔚一同出席，他說告訴兒子在片中飾演壞人，沒想到兒子竟然回答他「Yes」還說非常期待。

▲ 吳鎮宇兒子與劉青雲。

青雲背晒成個劇本

首映禮後一班演員由青雲和鎮宇率領下到戲院謝票，電影還未開埸，袁富華、鎮宇和青雲已經來個「談判」，竟引爆全場笑聲。

話說主持問大家演出這部戲有多大挑戰？袁富華即謂當日在拍攝現場導演給他簡單的幾句對白便上場演出；於是他便跟對手鎮宇研究，請他多多指教，最後順利完成這簡單的一場戲。

謝票現場再次感謝鎮宇幫忙，但鎮宇卻連忙解釋說：「其實我唔係唔想幫你，但係我都唔知個劇本點搞，同你一樣去到現場再算。你應該問劉青雲嘛！佢成個劇本背晒！」

▲ 《談判專家》首映禮

青雲連忙點頭，且一臉冷靜的回答：「係呀，我拍呢部戲最大嘅挑戰就係吳鎮宇，因為導演同我講萬一吳鎮宇唔得就靠你了青雲！」兩位影帝你一言我一語舌劍唇槍，現場觀眾笑過不停。

此外，謝票期間Moviemart代表更送上他們手繪海報給鎮宇和青雲，氹得他們非常高興。 Moviemart 更於6月8日起展出「劉青雲x吳鎮宇 小型作品回顧展」, 回顧佢地以往曾經合作過電影及埋各自經典電影作品。

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INFO

日期 :6月8日-6月30日

時間 : （平日1900-2100）、（ 周六日及假期）1300-2000

地點 : Moviemarks 荔枝角道169號