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社工註冊局｜政府提修正案　正副主席改由特首委任、國安罪犯需永久除牌

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 1 小時前

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孫玉菡指，原本建議紙本宣誓，改由局長監誓。(立法會直播截圖)

政府早前提出社工註冊修訂條例草案，建議社工註冊局成員由15人增加至27人，並增加委任成員數目等。政府就社工註冊修訂條例草案提交修正案，建議社工註冊局正、副主席改為由特首委任；以及裁定國安法罪成的註冊社工需永久除牌，不可獲例外處理；社工註冊局成員上任前的宣誓，改由勞工及福利局局長監誓。

立法會審議改組社工註冊局改組的法案委員會今日（7日）續會，審議修正案。孫玉菡表示，政府因應法案委員會的意見提修正案。他指：

犯了危害國家安全罪的社工，在續牌或申請成為社工時，如果按原規定是有一個所謂『逃生門』，如果整個委員會27位委員一致同意的話，可以讓他有例外，成為社工，但大家一致覺得不妥當，犯了這些罪的人就終生不可以做社工，不設『逃生門』。

政府修正案建議，社工註冊局正、副主席改為由特首委任。社福界議員狄志遠關注，會否保留副主席由互選產生。孫玉菡指，由特首委任註冊局正、副主席，在委員之間已屬清晰的主流意見，正、副主席工作類近，統一產生辦法，可以避免混亂。

修例訂明社工註冊局委員上任前需宣誓，孫玉菡指，原本建議紙本宣誓，但法案委員會的意見很清晰，要求仿效區議會誓言，是當面宣誓、由局長監誓的程序。「我們認為是妥當的，亦就此提出修正案。」

法案委員會已完成修正案逐條審議程序，孫玉菡建議7月3日在立法會大會恢復二讀。

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