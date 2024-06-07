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港車北上｜端午節港車北上無「過橋免收費」　3日連假全國高速照收費【附免費通行日期】

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撰文： 王明芳

發布時間： 19 分鐘前

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端午節港車北上無「過橋免收費」，連3日假期全國的高速公路通行照價收費。（istock圖片）

近年不少港人都會選擇北上自駕遊，每逢假期駕車北上的人更是多不勝數，當中其一原因是內地在特定假期時，會實施「重大節假日免收小型客車通行費實施方案」，簡單來說即是過橋免收費，不過仍有人對於免費過橋日子存有疑慮。

端午節假期「沒有免橋費」

網上流傳一張告示，提醒出行人士，原來周末及周日、連同端午節的3天假期，中國全國的高速公路通行並沒有免費安排。而有關方面亦表明，免費日子的安排是根據國家頒發的「重大節假日免收小型客車通行費實施方案」來執行。

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根據其執行政策，「重大節假日」是包括春節、清明節、勞動節、國慶，還有2012年國務院辦公廳確定的上述法定節假日連休日。而下週的端午節則沒有作出任何特別的安排。

另外，根據國務院頒發的政策全文所指，免費通行時間範圍為春節、清明節、勞動節、國慶，還有當年國務院辦公廳確定的上述法定節假日連休日，除此之外，也有列出免費時段和車輛範圍：

  • 免費時段為節假日第一天午夜12時（00∶00）開始，到節假日最後一天的午夜12時（24∶00）結束。
  • 免費通行的車輛範圍，為行駛收費公路的7座以下（含7座）載客車輛，包括允許在普通收費公路行駛的摩托車。

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2024年國務院節日假期安排

為了讓大家更清楚假日安排，國務院每年也會推出節日假期安排的通知，以2024年為例：

元旦：1月1日放假，與週末連休。
春節：2月10日至17日放假調休，共8天。2月4日（星期日）、2月18日（星期日）上班。
清明節：4月4日至6日放假调休，共3天
勞動節：5月1日至5日放假調休，共5天。4月28日（星期日）、5月11日（星期六）上班。
端午節：6月10日放假，與週末連休。
中秋節：9月15日至17日放假調休，共3天。9月14日（星期六）上班。
國慶日：10月1日至7日放假調休，共7天。9月29日（星期日）、10月12日（星期六）上班

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