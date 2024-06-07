生死有命︱人類無能力決定何時死亡　莫樹錦拆解「死得快」真相：是福氣

▲ 莫樹錦解構「死得快」真相。

母親九十三歲大壽，清早起床，兒子便大聲祝賀：「生日快樂，祝年年有今日，最好唔好死，但要死就要死得快！」

一般中國人聽到，定說衰仔不孝，大好日子死死聲，但撫心自問，也可以問一眾老人家想如何死？百份百會回答說死得有多快便多快。最好便是睡夢中離世，惟這份「死得快」的福氣只會降臨於少數人身上，大部分人定必跟病魔對峙一段可長可短的時間，才。

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「死得快」，醫學上稱為Sudden Death，最常見原因是心室顫動（Ventricular Fibrillation），意思是本應規律地跳動的心室，突然失去規律亂跳一通，心臟因此再不能把帶氧血液向前推進，病人血壓驟降引致腦部缺氧，可以在短短數分鐘內死亡。引致心室顫動原因很多，最常見是心肌梗塞，另外還有心肌病（Cardiomyopathy），心律失常（Arrhythmia）等，當然也有不少跟心臟無直接關係的急性病可引致突然死亡，肺栓塞（Pulmonary Embolism）、中風和肺炎便是其中例子。

人類未能全面掌控健康，當然也未能掌控死亡，自殺除外，人類無能力決定何時死亡、如何死亡，只能徘徊於努力維持健康和盼望不用死亡，而若要面對死亡時，便得圖個「好死」。有朋友剛完成「通波仔」手術，心血管再度通暢，他便開玩笑說，血管太好便失去「死得快」的機會，醫生打趣回敬：「多食兩件肥豬肉塞塞佢！」

死亡最好不來，要來便要快。

母親笑着接受兒子祝福。

全文刊於《經濟日報》，原題為「死得快」