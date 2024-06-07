  • 25°C
香港時間 : 2024607日 (五) 18:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Sick問識答｜飲食寒涼都會「中暑」？　中醫拆解中暑成因+4大急救穴位

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 58 分鐘前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

【夏天/濕熱/中暑/消暑/穴位】踏入夏天，天氣濕熱容易，稍有不慎更可能會出現中暑不適！有見及此，註冊中醫師原穎欣今次就為大家拆解多種中暑成因及先兆，並且提供酷夏養生消暑技巧及中暑4大急救穴位，幫助大家預防炎夏帶來的各種不適。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜流感新冠夾擊死亡率翻倍？醫生拆解高危人士+5預防方法

中醫拆解中暑成因

註冊中醫師原穎欣指出，中暑分陽暑及陰暑，陽暑是大眾所認知的中暑，而陰暑則是仲夏貪涼飲冷所出現的一系列寒性症狀。而中暑成因亦分則為外因及內因：

外因：屬外傷暑邪，仲夏炎熱、烈日暴曬、高溫高濕度環境持續勞動，暑邪會通過毛孔或人體呼吸換氣時侵入人體。假如人體正氣虛弱無法抗邪，便會出現一系列中暑症狀。暑邪秏氣傷津，當人體大量出汗時，假如正氣不足， 邪氣容易內陷心包引致神志不清，甚至暈倒。

內因：正氣不足、痰濕內生，部分體質虛弱人士，例如老人家、小朋友或久病初癒及產後孕婦，容易因正氣不足、導致容易中暑；身體強健人士，假如休息不足、過度勞累、過度飢餓口渴，亦會容易中暑。

中暑常見症狀

點擊圖片放大
+5
+4

除此之外，醫師亦列出6大中暑先兆症狀：

中暑先兆症狀

點擊圖片放大
+7
+6

假如出現上述症狀，醫師建議應儘快到陰涼地方休息、補充水分，防止病情加劇。一般人見到中暑病人，可以先將人移到陰涼地處、解開患者衣扣幫助降溫，再喂對方飲用鹽水。

4大中暑急救穴位

假如患者處於昏迷狀態，亦可按壓人以下4大穴位：

患者神志不清情況時可按壓人中穴。

人中穴

功效：醒神開竅、寧心安神，可於患者神志不清情況時按壓

位置：鼻唇溝正中上位置

患者神志不清時可按壓內關穴。

內關穴

功效：寧心安神，可於患者神志不清情況時按壓

位置：掌側腕橫紋約三隻手指寬、兩條肌腱之間，按壓這個位置

患者高熱不退時可按壓曲池穴。

曲池穴

功效：疏散熱邪、加快降溫，可於患者高熱不退時按壓

位置：姆指對下、肘橫紋外側中間

患者高熱不退時可冷敷大椎穴。

大椎穴

功效：可瀉一身之熱，可於患者高熱不退時冷敷此處

位置：患者低下頭，於頸骨最突出位置對下第七棘突位置

消暑飲食宜忌

  • 宜：食用清熱解暑食物，瓜果類包括青瓜、西瓜、冬瓜；生津止渴食物例如檸檬、酸梅、花旗參；清濕熱食物如綠豆、白扁豆、薏米等。
  • 忌：避免進食過多生冷冰凍、甜膩食物及辛辣上火食物，生冷冰凍食物容易損傷脾胃，令脾胃消化功能降低，導致飲食不振，嚴重者甚至會肚瀉屙嘔；天氣濕熱，大家亦應避免食用甜膩食物例如甜品、牛奶等等；辛辣上火食物亦易誘口舌生瘡等情況。
  • 宜：戶外工作或勞動人士要適時休息飲水。
  • 忌：避免正午時候外出、烈日下暴曬。
  • 宜：香港四周冷氣極凍，要注意避風寒，外出時最好帶備外套。
  • 忌：女士肚臍對落為子宮位置，經常露出容易導致宮寒、經痛及不育等情況，因此要避免穿露臍裝。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【極端酷熱】持續高溫慎防熱衰竭中暑　消防處提醒中暑後勿做兩件事
12:30 2023/06/01
【極端酷熱】持續高溫慎防熱衰竭中暑　消防處提醒中暑後勿做兩件事
【防中暑攻略】行山體溫調節失衡易中暑　營養師教行山補水防中暑攻略
16:29 2023/06/09
【防中暑攻略】行山體溫調節失衡易中暑　營養師教行山補水防中暑攻略
【酷熱危機】中暑前4大先兆　一種無聲徵狀竟是奪命訊號
17:04 2023/07/08
【酷熱危機】中暑前4大先兆　一種無聲徵狀竟是奪命訊號
【TOPick診症室】中暑可致器官衰竭嚴重需洗腎　醫生拆解熱衰竭VS中暑成因症狀
18:49 2023/07/07
【TOPick診症室】中暑可致器官衰竭嚴重需洗腎　醫生拆解熱衰竭VS中暑成因症狀

你可能感興趣

【極端酷熱】持續高溫慎防熱衰竭中暑　消防處提醒中暑後勿做兩件事
12:30 2023/06/01
【極端酷熱】持續高溫慎防熱衰竭中暑　消防處提醒中暑後勿做兩件事
【防中暑攻略】行山體溫調節失衡易中暑　營養師教行山補水防中暑攻略
16:29 2023/06/09
【防中暑攻略】行山體溫調節失衡易中暑　營養師教行山補水防中暑攻略
【酷熱危機】中暑前4大先兆　一種無聲徵狀竟是奪命訊號
17:04 2023/07/08
【酷熱危機】中暑前4大先兆　一種無聲徵狀竟是奪命訊號
健康問題 天氣 養生 中醫 中暑 中醫師 不育 香港 經痛 頭痛

最高瀏覽

東張西望丨港婦手腳乏力公院求醫　失禁兼左身無法動彈　錯過黃金治療時間致中風半癱
東張西望丨港婦手腳乏力公院求醫　失禁兼左身無法動彈　錯過黃金治療時間致中風半癱
急症室最長等候時間（06月07日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月07日 時間12:05）
學生津貼｜電子申請推展至私校幼稚園　$2,500家長領取攻略
學生津貼｜電子申請推展至私校幼稚園　$2,500家長領取攻略
癌症殺手｜美國研究揭1時段食晚飯　生瘜肉風險達46%恐變大腸癌
癌症殺手｜美國研究揭1時段食晚飯　生瘜肉風險達46%恐變大腸癌
飲食攻略｜12種最強抗癌食物　1種水果防4種癌症　減患胃癌風險近3成
飲食攻略｜12種最強抗癌食物　1種水果防4種癌症　減患胃癌風險近3成