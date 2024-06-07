Sick問識答｜飲食寒涼都會「中暑」？　中醫拆解中暑成因+4大急救穴位

【夏天/濕熱/中暑/消暑/穴位】踏入夏天，天氣濕熱容易，稍有不慎更可能會出現中暑不適！有見及此，註冊中醫師原穎欣今次就為大家拆解多種中暑成因及先兆，並且提供酷夏養生消暑技巧及中暑4大急救穴位，幫助大家預防炎夏帶來的各種不適。

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中醫拆解中暑成因

註冊中醫師原穎欣指出，中暑分陽暑及陰暑，陽暑是大眾所認知的中暑，而陰暑則是仲夏貪涼飲冷所出現的一系列寒性症狀。而中暑成因亦分則為外因及內因：

外因：屬外傷暑邪，仲夏炎熱、烈日暴曬、高溫高濕度環境持續勞動，暑邪會通過毛孔或人體呼吸換氣時侵入人體。假如人體正氣虛弱無法抗邪，便會出現一系列中暑症狀。暑邪秏氣傷津，當人體大量出汗時，假如正氣不足， 邪氣容易內陷心包引致神志不清，甚至暈倒。

內因：正氣不足、痰濕內生，部分體質虛弱人士，例如老人家、小朋友或久病初癒及產後孕婦，容易因正氣不足、導致容易中暑；身體強健人士，假如休息不足、過度勞累、過度飢餓口渴，亦會容易中暑。

中暑常見症狀

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除此之外，醫師亦列出6大中暑先兆症狀：

中暑先兆症狀

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假如出現上述症狀，醫師建議應儘快到陰涼地方休息、補充水分，防止病情加劇。一般人見到中暑病人，可以先將人移到陰涼地處、解開患者衣扣幫助降溫，再喂對方飲用鹽水。

4大中暑急救穴位

假如患者處於昏迷狀態，亦可按壓人以下4大穴位：

▲ 患者神志不清情況時可按壓人中穴。

人中穴 功效：醒神開竅、寧心安神，可於患者神志不清情況時按壓 位置：鼻唇溝正中上位置

▲ 患者神志不清時可按壓內關穴。

內關穴 功效：寧心安神，可於患者神志不清情況時按壓 位置：掌側腕橫紋約三隻手指寬、兩條肌腱之間，按壓這個位置

▲ 患者高熱不退時可按壓曲池穴。

曲池穴 功效：疏散熱邪、加快降溫，可於患者高熱不退時按壓 位置：姆指對下、肘橫紋外側中間

▲ 患者高熱不退時可冷敷大椎穴。

大椎穴 功效：可瀉一身之熱，可於患者高熱不退時冷敷此處 位置：患者低下頭，於頸骨最突出位置對下第七棘突位置

消暑飲食宜忌

宜： 食用清熱解暑食物，瓜果類包括青瓜、西瓜、冬瓜；生津止渴食物例如檸檬、酸梅、花旗參；清濕熱食物如綠豆、白扁豆、薏米等。

食用清熱解暑食物，瓜果類包括青瓜、西瓜、冬瓜；生津止渴食物例如檸檬、酸梅、花旗參；清濕熱食物如綠豆、白扁豆、薏米等。 忌： 避免進食過多生冷冰凍、甜膩食物及辛辣上火食物，生冷冰凍食物容易損傷脾胃，令脾胃消化功能降低，導致飲食不振，嚴重者甚至會肚瀉屙嘔；天氣濕熱，大家亦應避免食用甜膩食物例如甜品、牛奶等等；辛辣上火食物亦易誘口舌生瘡等情況。

避免進食過多生冷冰凍、甜膩食物及辛辣上火食物，生冷冰凍食物容易損傷脾胃，令脾胃消化功能降低，導致飲食不振，嚴重者甚至會肚瀉屙嘔；天氣濕熱，大家亦應避免食用甜膩食物例如甜品、牛奶等等；辛辣上火食物亦易誘口舌生瘡等情況。 宜： 戶外工作或勞動人士要適時休息飲水。

戶外工作或勞動人士要適時休息飲水。 忌： 避免正午時候外出、烈日下暴曬。

避免正午時候外出、烈日下暴曬。 宜： 香港四周冷氣極凍，要注意避風寒，外出時最好帶備外套。

香港四周冷氣極凍，要注意避風寒，外出時最好帶備外套。 忌：女士肚臍對落為子宮位置，經常露出容易導致宮寒、經痛及不育等情況，因此要避免穿露臍裝。

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