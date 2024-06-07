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咖啡上癮︱醫生飲咖啡50年突戒斷　分享身體變化：如吸毒者吊癮

醫健人物

發布時間： 49 分鐘前

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醫生飲咖啡50年突戒斷，分享身體變化情形，猶如吸毒者吊癮。

母親節午餐見到女兒容光煥發，問何解？原來，她早前戒掉咖啡因（Caffeine），睡眠改善，精神當然好。醫生聽後，半好奇也半因自身睡眠不佳，決意向女兒學習。

兩天後，清早醒來，發覺全身肌肉痠痛且全身乏力，再加上鼻水增加，猶如吸毒者「吊癮」時所經歷的徵狀，只是程度上較輕微，原來「吊咖啡因癮」（Caffeine Withdrawal）並非小事，不單是心理上癮，更加是生理上癮。

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咖啡因屬Xanthine（黃嘌呤）藥物，主要影響Adenosine（腺苷）A1受體，長期使用咖啡因令Adenosine A1受體增生，故當突然停止咖啡因時，便會出現生理病徵，普遍維持兩至九日才慢慢減退。

醫生飲咖啡的習慣從中學開始，當年住在宿舍，每當大考臨近，便會趁熱鬧挑燈夜讀，大家同學仔學人煲咖啡提神，最終花在弄咖啡和傾偈的時間，比讀書時間還長。從此，便跟咖啡結下不解緣，尤其是在醫學院和實習期間多少個不眠夜，都靠咖啡為伴，從以前粗劣的即溶咖啡和淡而無味的美式蒸餾咖啡，到現今隨手可得的意式濃咖啡和高檔日式手沖咖啡，各形各式咖啡陪伴醫生度過五十年人生，一下子說永別，體內細胞當然群起抗議，可惜抗議無效，經過一星期後，這種吊癮徵狀漸漸消失。

現時並不掛念咖啡因飲品，主要困難是工作開會時，唯一選擇只有白開水，這實在有點悶蛋！

全文刊於《經濟日報》，原題為「吊癮

撰文 : 莫樹錦 腫瘤科醫生

健康問題 肌肉痠痛 醫生 咖啡

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