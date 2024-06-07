  • 25°C
香港時間 : 2024607日 (五) 20:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

春風化雨︱38歲男老師抗癌不足1年離世　成大體老師遺愛人間：給學生上最後一課

健康資訊

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

【膽管癌／癌症／大體老師／生命教育／器官捐贈／遺愛人間】一生怎樣才算不枉過？內地一名男教師不幸在去年罹患膽管癌，抗癌10個月後不敵癌魔病逝，享年38歲。其教育成就非凡，加上非常受師生歡迎，死訊讓不少人深感悲痛。他亦在生前表達自己希望能夠成為「大體老師」的意願，由妻子陪同下捐贈眼角膜和遺體，希望「用自己的身體，給學生上最後一課」。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜流感新冠夾擊死亡率翻倍？醫生拆解高危人士+5預防方法

患膽管癌 決定死後成為大體老師

綜合內媒報道，浙江38歲老師徐金寶於周二（4日）癌逝，他生前是在浙大寧波理工學院任教高分子材料與工程的專業教師，突如其來的死訊讓學生和教職員都感到惋惜。徐金寶在去年8月確診罹患膽管癌，3個月後，他向妻子程娜提出希望自己離世後能夠捐出眼角膜和遺體。

哪怕自己毀滅了，也要用自己的身體，給學生上最後一課。

師生悲痛 以銀杏樹紀念他

經歷手術後，徐金寶曾一度回校繼續教書。直到他病逝後，其妻子尊重丈夫成為大體老師的選擇，陪伴他走過了生命的最後一程，見證他捐贈眼角膜後，親自護送他的遺體至浙江大學醫學院，成為罕見的年輕大體老師。妻子程娜對於丈夫的決定感到偉大和無私，承諾會將這份勇氣和大愛告訴兩個孩子，讓他們知道父親是一個了不起的人。

點擊圖片放大
+6
+5

學生和教職員隨後以得悉徐金寶的死訊，深感悲痛，並在6月6日在校園的銀杏林中為他舉行追悼會，並選一棵他生前最喜歡的銀杏樹來紀念他。在追悼會上，師生紛紛輪流向銀杏樹獻花，他曾說過：

葉子落了，也會長，離開並不是離去，只是換一種方式陪伴。

徐金寶2008年在浙大寧波理工學院畢業，2019年重返母校任教專注於水性塗料、黏合劑和空氣淨化材料的研究。5年間，他在科學研究和教學領域中取得多項成就，包括32項獲授權專利，參與15項重要項目及行業標準，在教育界有卓越的貢獻。

拆解膽管癌

根據智友站資料，膽管癌是一種發生在膽管的罕見癌症，只佔消化道癌症的3%。膽管癌在東南亞的發病率遠高於世界其他地區，而根據香港癌症資料統計中心數據，本港膽管癌的年齡標準化發病率在過去10年平均約為2.4（每十萬人口計算）。

智友站指出，膽管癌是一種在輸送消化液膽汁的細管（膽管）中形成的癌症，多發於50歲以上的人群中；膽管癌主要有以下5大危險因素：

  • 膽管的慢性炎症，如原發性硬化性膽管炎、慢性膽道結石
  • 肝吸蟲感染
  • 接觸某些化學物質
  • 吸煙習慣
  • 遺傳性疾病

而在風險較高的東南亞國家，肝吸蟲寄生感染是主要的風險因素。肝吸蟲是一種寄生性吸蟲，通過生魚、腌魚或未煮熟的魚攝入后，可在宿主膽道系統中存活數十年。

膽管癌的徵狀主要因部位和癌症期數而異，當中常見徵狀包括：

點擊圖片放大
+7
+6

智友站提醒大家，上述徵狀亦可能是由其他疾病引起的，故建議先進行適當的醫療評估以做出準確診斷。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

健康問題 正能量 大體老師 化學 老師 畢業 癌症 工程

最高瀏覽

急症室最長等候時間（06月07日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月07日 時間16:05）
飲食攻略｜12種最強抗癌食物　1種水果防4種癌症　減患胃癌風險近3成
飲食攻略｜12種最強抗癌食物　1種水果防4種癌症　減患胃癌風險近3成
飲食盛事︱本港兩餐廳榮登「世界50最佳餐廳」　旅發局：彰顯香港美食之都地位
飲食盛事︱本港兩餐廳榮登「世界50最佳餐廳」　旅發局：彰顯香港美食之都地位
東張西望何伯︱擁有$450萬資產住公屋？　羅淑佩：咁高調一定要查
東張西望何伯︱擁有$450萬資產住公屋？　羅淑佩：咁高調一定要查
東張西望何伯丨何太直斥老公細女最可恥　激動澄清網上傳言87歲余伯非前夫
東張西望何伯丨何太直斥老公細女最可恥　激動澄清網上傳言87歲余伯非前夫