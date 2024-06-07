春風化雨︱38歲男老師抗癌不足1年離世　成大體老師遺愛人間：給學生上最後一課

【膽管癌／癌症／大體老師／生命教育／器官捐贈／遺愛人間】一生怎樣才算不枉過？內地一名男教師不幸在去年罹患膽管癌，抗癌10個月後不敵癌魔病逝，享年38歲。其教育成就非凡，加上非常受師生歡迎，死訊讓不少人深感悲痛。他亦在生前表達自己希望能夠成為「大體老師」的意願，由妻子陪同下捐贈眼角膜和遺體，希望「用自己的身體，給學生上最後一課」。

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患膽管癌 決定死後成為大體老師

綜合內媒報道，浙江38歲老師徐金寶於周二（4日）癌逝，他生前是在浙大寧波理工學院任教高分子材料與工程的專業教師，突如其來的死訊讓學生和教職員都感到惋惜。徐金寶在去年8月確診罹患膽管癌，3個月後，他向妻子程娜提出希望自己離世後能夠捐出眼角膜和遺體。

哪怕自己毀滅了，也要用自己的身體，給學生上最後一課。

師生悲痛 以銀杏樹紀念他

經歷手術後，徐金寶曾一度回校繼續教書。直到他病逝後，其妻子尊重丈夫成為大體老師的選擇，陪伴他走過了生命的最後一程，見證他捐贈眼角膜後，親自護送他的遺體至浙江大學醫學院，成為罕見的年輕大體老師。妻子程娜對於丈夫的決定感到偉大和無私，承諾會將這份勇氣和大愛告訴兩個孩子，讓他們知道父親是一個了不起的人。

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學生和教職員隨後以得悉徐金寶的死訊，深感悲痛，並在6月6日在校園的銀杏林中為他舉行追悼會，並選一棵他生前最喜歡的銀杏樹來紀念他。在追悼會上，師生紛紛輪流向銀杏樹獻花，他曾說過：

葉子落了，也會長，離開並不是離去，只是換一種方式陪伴。

徐金寶2008年在浙大寧波理工學院畢業，2019年重返母校任教專注於水性塗料、黏合劑和空氣淨化材料的研究。5年間，他在科學研究和教學領域中取得多項成就，包括32項獲授權專利，參與15項重要項目及行業標準，在教育界有卓越的貢獻。

拆解膽管癌

根據智友站資料，膽管癌是一種發生在膽管的罕見癌症，只佔消化道癌症的3%。膽管癌在東南亞的發病率遠高於世界其他地區，而根據香港癌症資料統計中心數據，本港膽管癌的年齡標準化發病率在過去10年平均約為2.4（每十萬人口計算）。

智友站指出，膽管癌是一種在輸送消化液膽汁的細管（膽管）中形成的癌症，多發於50歲以上的人群中；膽管癌主要有以下5大危險因素：

膽管的慢性炎症，如原發性硬化性膽管炎、慢性膽道結石

肝吸蟲感染

接觸某些化學物質

吸煙習慣

遺傳性疾病

而在風險較高的東南亞國家，肝吸蟲寄生感染是主要的風險因素。肝吸蟲是一種寄生性吸蟲，通過生魚、腌魚或未煮熟的魚攝入后，可在宿主膽道系統中存活數十年。

膽管癌的徵狀主要因部位和癌症期數而異，當中常見徵狀包括：

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智友站提醒大家，上述徵狀亦可能是由其他疾病引起的，故建議先進行適當的醫療評估以做出準確診斷。

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