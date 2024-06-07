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家居展｜香港家居博覽2024開幕 入場人士更有機會參與簽賬大抽獎

休閒消費

發布時間： 42 分鐘前

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香港家居博覽2024正式開幕。

由展覽集團舉辦、全港歷來最大型公眾人士入場的一站式家居博覽「香港家居博覽2024」(「博覽」) 今日起至6月10日連續4日在香港會議展覽中心1號展覽廳舉行，設六大展區包括建材/設備/工具、室內設計/裝修/訂造傢俬、寢室用品/傢俬/梳化、家電/智能家居/家品/廚具、健康設備/家居淨化/清潔、其他專業家居服務及產品區，合共超過850個展位，滿足不同族群對家居的需要。

入場人士更有機會參與簽賬大抽獎及每日現場「家居智慧王」有獎問答遊戲，贏取日本、韓國及台灣地區雙人來回機票、大型家庭電器、家居禮品以及超市禮券等超過1200份豐富禮品，送出禮品總值超過20萬元。

香港家居博覽2024開幕儀式邀請香港設計中心主席嚴志明、香港工業總會香港設計委員會主席張益麟、Mastercard香港及澳門總經理陳一芳、利嘉閣地產有限公司總裁廖偉強、香港傢俬裝飾廠商總會主席梁勵、香港工業總會第10分組：香港家具協會主席陳嘉賢、香港傢俬裝飾廠商總會常務副主席兼副秘書長鄺錦明、香港工業總會第10分組：香港家具協會副主席呂紹雄、深圳市斯達高瓷藝有限公司創始人及總工藝師詹培明、展覽集團主席王學譜及總經理朱雪玲一同主禮。

本港樓市自「撤辣」後，交易量顯著增加，回復暢旺。根據土地註冊處數據，今年4月份住宅樓宇買賣合約接近8,600宗，比起3月份按月上升了接近1.2倍，比起去年4月按年也上升了超過8成。物業成交的活躍推動了裝修及家居佈置的需求，尤其是新盤入伙期的裝修旺季。香港家居博覽2024正好迎合了這一需求高峰，提供一站式的平台，展示最新、最全面的家居產品和服務，成為業界和消費者的重要橋樑。

展覽集團主席王學譜表示：「撒辣後樓市成交回復暢旺，加上新盤陸續入伙，市民對裝修及佈置擁有剛性需求。家居博覽新增一個展館，將聚焦暑假的黃金檔期，提供從建材到裝修、從傢俱到智能家居的各個方面，還有來自不同地區的獨特產品，滿足不同族群對家居的各種需求，提供一個全面而多元化的家居購物體驗。」

博覽設有歷屆最大型電器Outlet東林商貿有限公司(展位編號：Y65)提供電器開倉大優惠，包括電視機、電磁爐、微波爐及風扇等每日限量優惠產品低至一折起。作為國家用瓷的榮泰瓷藝企業公司(展位編號：ZC35)特意來港參展，展示多款具有歷史意義和文化價值的精緻瓷器，他們的用瓷產品承製了多項重要國家場合。日本百年木櫃品牌的門間屋香港有限公司 (MONMAYA)(展位編號：S65-S68)將亮相會場，帶來一系列結合傳統技術和現代設計的全手製實木傢俱；鍾情日本傢俱的，亦可選擇形日居(Keinichi Living Store) (展位編號：J01)精心挑選海量來自日本的國民傢俱。舒適的睡眠是打造理想家居的重要元素之一，絲漣床褥 - 絲漣亞洲(香港)有限公司(展位編號：P01)絲漣床褥提供了多款優質床褥選擇，折扣低至5折再有95折。床褥折扣外，AI Dream (HK) Limited(展位編號：R51,R52,R55-58) 還帶來會場限定優惠 -「魔力豆豆枕」以1折發售 ，每日限量 50個。

除了寢具、傢俱，新居入伙當然少不了裝修及室內設計，皆一工作室有限公司(展位編號：L66,L68)提供一站式的設計、裝修和訂造傢俬服務，會場限定優惠76折櫥櫃訂造套餐，為大眾解決新居裝修的煩惱。隨著科技進步，智能家居成為對生活品質的追求，壹壹科技有限公司(展位編號：X59)的Acalava電子防潮衣櫃正體現科技與家居結合，電子除濕技術，環保節能，顛覆了傳統衣櫃的概念；相知香港有限公司(展位編號：Z51,Z55)帶來瑞士品牌 Laurastar IGGI手提消毒掛熨機，結合美學與科技，快速淨化和熨燙紡織品。

博覽期間設有免費專業講座諮詢，邀請了玄學顧問司徒法正師傅等各行各業的專家，分享家居玄學、翻新或新居入伙小貼士等主題。此外，斯達高瓷藝將於博覽期間（6月7日至9日），每日舉辦三場陶瓷貼花DIY工作坊，提供各式貼花材料和工具，由現場導師指導參加者創作個性化陶瓷作品，每節首20名取籌者更可免費參加。入場人士更有機會參與每日現場「家居智慧王」有獎問答遊戲，於指定時間在有獎遊戲區參與當節遊戲並於限時內回答問題，贏取超過1200份豐富禮品。

另外，現場亦設有《Mastercard®卡簽賬大抽獎》凡顧客憑單一發票以Mastercard卡於展覽會場內指定攤位簽賬消費每HK$500，均可獲一次抽獎機會，HK$1000為兩次抽獎機會，如此類推，每張發票最多可獲10次抽獎機會。禮品包括日本、韓國及台灣地區雙人來回機票、大型家庭電器、家居禮品以及超市禮券等大批豐富禮品。

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