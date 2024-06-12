小一面試｜每年近5千人爭150個小一學位　王錦輝副校分享面試NG位：家長別做呢件事

▲ 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學小學部總監李家榮，分享小一面試NG位。

位於沙田石門的香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學（下稱王錦輝中小學），是近年的直資一條龍新貴，推行十二年一貫的教育模式，每年小一學額競爭激烈。王錦輝中小學2025至26年度小一入學現正接受申請，並將於9月至10月進行兩輪面試，王錦輝中小學高級副校長兼小學部總監李家榮分享面試內容和收生準則。

學校利用十二年一貫教育的特性和彈性，將學生的「學習之旅」分成三個階段，分別是一至四年級的Junior School，五至八年級的Middle School，以及九至十二年級的High School。

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王錦輝中小學｜小一報名6月28日截止

王錦輝中小學2025至26年度小一入學，報名日期由即日至6月28日中午12時，用網上遞交申請表及上載所需文件（詳情按此）。小學部總監李家榮表示，每年大約有4000至5000人報讀小一，小一設5班，收生人數150人，平均27至33人爭一學位。

王錦輝中小學在過去兩年首輪採用提交影片及個人檔案（Portfolio）方式進行，李家榮表示，由於疫情已完結，因此今年取消拍片，希望透過面對面傾談，最真實接觸小朋友和家長。

小一入學申請程序 日期 網上遞交申請表及上載所需文件 2024年5月20日中午12時至 6月28日中午12時（按此報名） 首輪面試 9月下旬 次輪面試 10月 最終結果公布 11月下旬

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王錦輝中小學｜設兩輪面試 可自選語言

小一設兩輪面試，首輪面試於9月下旬至10月進行首輪面試，以個人形式進行。李家榮指出，第一輪面試會讓申請人參與小組活動，包括玩遊戲和完成小任務，老師會從旁觀察學生之間的互動、跟人相處的技巧、解難能力等，同時會考慮小朋友自理能力，例如懂不懂得穿衣服、整理衣物等。

次輪面試於10月進行，合資格的家庭會獲邀出席，小朋友和家長分別與老師面談，了解學生的溝通技巧、語文能力，家長方面會了解家長和校方理念是否一致，期望雙方可以配合。

王錦輝中小學小學部在4月底至5月初接受插班申請，1200份申請中有約1/3申請人為高才通子女。李家榮指出，近年的小一申請中，都有約兩至三成為內地學生。而面試時，家長和學生可以選擇以廣東話、普通話或英語作答，沒有一種語言有特別優勢，盼申請人能用最自然的語言與老師溝通，在首輪小組面試時，選擇同一種語言的申請人會被安排在同一組。

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王錦輝中小學｜面試準備建議

想子女在小一面試有良好表現，李家榮建議，家長可以在面試前，帶小朋友到校園附近走走，做一些預告，讓他們知道要到學校玩一些遊戲，跟老師聊天等，可給予小朋友安全感。此外，家長亦可多帶孩子跟不同人接觸，訓練一下他們的溝通能力和表達能力。

他直言，現今社會不少父母都過分照顧孩子，甚至有外傭幫忙處理小朋友個人事務，導致小朋友無機會嘗試自理，因此建議家長在家長做一些訓練，例如執書包、收拾玩具、看完的書要放好原位等。

王錦輝中小學｜小一面試NG位

李家榮分享過往在面試中見過的「NG位」，小朋友方面，他明白有些孩子可能比較慢熱，老師都會給他們時間適應和熱身，但若小朋友不太願意與人分享，拒絕跟老師聊天或參與活動，就較難獲得取錄。

希望小朋友是一個願意表達想法、願意分享，充滿正能量的學生。

至於家長方面，李家榮表示，有部分家長相當緊張，把學校網站中的辦學理念、宗旨和其他資訊全部背熟，在面試時倒背如流，但他認為不需要，反而家長要準備的是，思考一下希望自己的小朋友在甚麼環境中成長、對小朋友的栽培有甚麼想法等，與學校互相配合才是最重要。

▲ 王錦輝中小學小學部融合不同國家課程，打造在地國際化校本課程。（陳慧安攝）

學校資料

學校名稱：香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學

地址：新界沙田石門安睦里6號

電話：2636 7382（小學入學事務處）

2023/24學年小學學費：$40,960 (分10期繳交)

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