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上訴得直｜23歲女生暴動脫罪　律政司上訴獲批發還重新處理

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 40 分鐘前

最後更新： 17 分鐘前

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23歲女生暴動脫罪。（資料圖片）

23歲女生涉於2019年8月31日，在灣仔軒尼詩道參與暴動，以及管有鐳射筆，經審訊後被裁定暴動及管有攻擊性武器罪脫。律政司以案件呈述方式申請上訴，案件今（7日）於上訴庭進行聆訊。法官聽罷陳詞後，決定將暴動罪發還原審法官重新處理，並排期於8月1日於區域法院提訊，另駁回律政司就管有攻擊性武器罪的上訴。

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申請人律政司司長，答辯人湯嘉欣（23歲，學生），湯早前經審訊後被裁定1項暴動罪及1項在公眾地方管有攻擊性武器罪脫。控罪指，湯於2019年8月31日，在菲林明道與天樂里之間的軒尼詩道一帶參與暴動，以及管有一個能發出鐳射光束的裝置。

律政司一方今先播放涉案片段，並指湯當日被捕時身上有示威者的常見裝備，包括防毒面具、行山杖，以及護膝等，其身處位置亦是示威者的逃走路線內。律政司一方又指，原審法官忽視了裝備的重要性及示威者逃跑路線，故唯一的合理推論是被告參與暴動。

答辯一方則指，湯並未有承認背囊內的物品屬於自己，而原審法官亦已作出裁決。上訴庭法官則指。湯於灣仔道被捕，與案發的軒尼詩道屬平排道路，亦有逾百人往灣仔道方向逃走，而答辯人身上管有防毒面具等防護裝備，明顯是得悉與警方有肢體衝突。

法官聽罷雙方陳詞後，將暴動罪發還原審法官重新處理，並排期於8月1日於區域法院提訊，另駁回律政司就管有攻擊性武器罪的上訴。湯准以現金1萬元保釋，其間不得離港，須交出旅遊證件，居住在報稱地址，以及每月報到一次。

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記者：梁錦麟

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