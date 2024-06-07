不一樣的爸媽｜爛賭漢浪子回頭賣平安包養大7子女　長洲半世紀餅店子承父業

▲ 長洲老餅店「郭錦記」的老闆郭師傅將生意交棒予兒子Martin，原來背後郭師傅不想兒子行他的舊路，但兒子堅決辭職幫忙。

【不一樣的爸媽/育兒/長洲/平安包】每年長洲太平清醮必定會諗起搶包山的平安包。屹立於長洲半世紀的餅店「郭錦記」，以製作平安包聞名。年逾70歲的老闆郭師傅將生意交棒予兒子Martin接手，但其實郭師傅並不想將生意交給兒子，原因是自己捱了幾十年很辛苦，不想兒子走自己的舊路，而Martin卻決定辭職子承父業，讓這門手藝得以一代又一代傳下去。

最新影片：

郭師傅與兩名兒子Martin及Ryan，成為第9集ViuTV節目《不一樣的爸媽》的嘉賓，郭師傅從小跟舅父學整餅，學成後返回長洲成立「郭錦記」餅店，當時他已經是3女之父，他憶起當時3女的BB床就在店舖內，「以前用火水爐蒸包好危險，隨時會燒著腳毛，依家用蒸爐就方便得多。」

▲ 郭師傅已退休享福。(節目截圖)

不一樣的爸媽｜曾染賭癮致離婚

餅店生意漸上軌道，而郭師傅的第一任太太又為他生了2個兒子，Martin及Ryan，成為5孩爸爸，本來幸福一家，但郭師傅卻染上了賭癮，賭了幾年錢，太太心淡離婚，「當時最低潮，連店舖都停業」。後來經媽媽介紹下認識了第二任太太，再生多2個女，而郭師傅都浪子回頭，用心做好生意，養大7個仔女。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

不一樣的爸媽｜媽媽一番說話成堅持動力

郭師傅透露年輕時創業非常辛苦，試過做足7日，每日做十幾小時，「試過做到蹲喺廚房地下」媽媽一番說話勉勵他：「仔唔使擔心，捱捱下就慣就適應，做任何事都好多困難，要慢慢逐點解決。」媽媽這一番說話令他堅持了半世紀。

郭師傅見仔大女大想退下來，此時四子Martin卻辭職回長洲接棒，本來Martin有一份唔錯的職業，但突然選擇辭職返長洲，爸爸都感到愕然，更力勸仔仔唔好做生意，因為自己做得太辛苦，寧願兒子打工放假就享受家庭樂，但Martin堅持要接手，郭師傅就將畢生功力傳授：「佢有興趣就一定要支持。」

不一樣的爸媽｜爸爸身教：唔好怕蝕底

Martin指平安包對他意義重大，就像跟爸爸一種連結，他在爸爸身上學到勤力、變通，「好少會一齊傾偈，佢唔係講出嚟，係做俾你睇。」他回憶起第一日返律師樓暑期工做Boy時，當日清晨爸爸的一番說話：「出嚟做嘢就唔好怕蝕底，乜都要做。」現在成為他的座右銘。

幼子Ryan在長洲開甜品店，初初郭師傅都是反對，因為做生意太辛苦，但兩個仔都想做，就全力支持。Ryan表示爸爸工作忙碌，採取是放任式教育，現在他返長洲開店父子關係比以前更親密，會一齊飲下啤酒。郭師傅佩服Ryan將甜品店搞得不錯，「朋友來開長洲就叫哋幫襯，自己個仔一定要支持。」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

不一樣的爸媽︱盼一代傳一代

節目組與郭師傅一家人吃晚飯，郭師傅的心願就是一家人齊齊整整食飯，已有10個孫的他笑言有時都忘記了他們的名字，席間有孫仔表示長大後都做生意，郭師傅就笑言，

將來傳孫，尚在人間特別開心，在天之靈更開心，人生一代傳一代 ，佢做得大我更加開心，如果佢捱世界都好，繼續努力!

中小學測考季即將來臨，TOPick精選名校的中、英、數、常練習題：立即免費下載

HKET App已全面升級，TOPick推出親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片，立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5