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宅男女神丨雲浩影《Dizzy》MV瘋狂自轉變「暈」浩影　Cloud自爆閨房香噴噴【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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雲浩影在《Dizzy》MV的扮相十分可愛。

雲浩影（Cloud）繼年初以「痛」為主題的專輯《INTRODUCTION to PAIN》後，放下傷痛，推出全新輕快sweet爆情歌《Dizzy》，描述少女談戀愛時「沉船暈浪」的狀態。

Cloud在MV以甜美可愛造型配合多個場景，她透露最愛粉色系睡房，還興奮展舞技表演Moon Walk，之後拍攝整蛋糕時即席表演單手打雞蛋，都獲全場掌聲。

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講少女拍拖甜蜜心情

不過另一場景，她在漫天紙碎下自轉數十個圈後，變成真正「暈」浩影，需要工作人員攙扶才企得穩，要抖抖才可繼續拍攝。

《Dizzy》歌詞講述少女拍拖時「沉船」的甜蜜心情，Cloud表示是自己的主意。她說：「收到歌時未有Idea講咩題材，大家都想我做啲開心嘅嘢，咁不如就用少女戀愛嘅主題。」

她甜絲絲續說：「如果我鍾意一個人，會想將最好嘅嘢畀晒佢、要縱壞佢。於是就將呢個Idea寫落新歌，MV入面可以做一個瘋狂嘅少女。」

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粉紅泡泡世界

為營造少女戀愛時的粉紅泡泡世界，MV團隊特意打造出數個夢幻場景，包括粉色系的睡房和花牆等等。當中所用到的道具，如被單、電子磅、巨型波板糖，以至麵包上的果醬圖案都是心形。

Cloud大讚MV的場景設計以及用色非常精美，她說：「今次花咗好多心機喺美術部分上，好多細節位都做得好好。」團隊還特意邀請塗鴉藝術家，於牆上噴上新歌歌名「DIZZY」，認真有心思。

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愛情再加動作片？

在眾多的場景中，Cloud直言最愛粉色系的少女風睡房。MV中，換上眼鏡睡衣造型的她躺在床上看書，導演還加插了她碌落床的情節，場面搞笑。她隨後要捐落床下底拍攝對嘴唱歌部份，被毛公仔包圍的她份外可愛。

Cloud說：「有床上面嘅戲，亦都有床下底嘅戲，係我第一次捐落床下底做戲。導演加插咗動作場口，要碌落床，變咗愛情再加動作片，成個過程好順利好開心，希望大家睇到咁色彩繽紛嘅MV都會覺得開心。」

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小試牛刀顯舞技

拍攝期間，Cloud更興奮得突然跳起Moon Walk，導演見狀立即拍下她忘形跳舞的時刻。Cloud笑說：「小試牛刀，大顯身手，不嬲都有呢個技能，但未有機會畀大家睇，今次率先將呢個舞步帶畀鏡頭前嘅你哋。」

至於Cloud的睡房又是否少女感爆棚？她否認並說：「我睡房冇乜公仔，唔係特別鍾意公仔。但就有好多好香嘅嘢，各種味道嘅蠟燭同埋有地氈。」

她還透露最喜歡在睡房做的事，Cloud說：「以前好鍾意喺睡房睇電話，但自從自己搬咗出嚟之後，睇電話、睇戲就會喺廳嘅梳化度。以前成日喺床上面睇電話條腰好痛，而家改善咗呢個習慣，睡房就係用嚟瞓覺同埋舒緩身心靈。」

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