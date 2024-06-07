  • 25°C
香港時間 : 2024607日 (五) 20:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

尷尬姓氏 | 姓「尿」改名超尷尬父一度想女兒跟妻姓　爺爺出招讓孫女光宗耀祖

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

一名「尿」姓父親喜獲千金，但因為這個「尷尬」的姓氏，讓他考慮要女兒跟隨母親姓。

正所謂「唔怕生壞命，最怕改錯名。」對於大多父母來說，為子女改名是一個世紀難題。不但要有含意及寄望，更要「唸得順口，寫得順手。」網絡流傳一名「尿」姓父親愁於為其女兒改名，指「尿」姓過於尷尬，更一度想跟母親姓。幸好爺爺一語中矢，讓孫女光宗耀祖。

最新影片推介：

TOPick一分鐘
漢堡扒食譜｜在家簡易還原日本人氣漢堡扒　爆汁秘訣：冷藏半小時【附影片】

近日網上傳出，一名「尿」姓父親喜獲千金，但因為這個「尷尬」的姓氏，讓他考慮要女兒跟隨母親姓。在這個時候爺爺一出手「神救援」為孫女改名「尿祖章」。既有對孫女光宗耀祖的寄望，亦有不斷傳承的含意，而且唸來順口，拯救了這個陷入「絕境」的家庭。

一名「尿」姓父親喜獲千金，但因為這個「尷尬」的姓氏，讓他考慮要女兒跟隨母親姓。

「尿」姓的確罕見，這則取名的故事在網路上也流傳多種版本，包括母親替孩子取名為「尿華章」，象徵著「華麗的樂章」，聽起來頗有詩意；也有版本是阿公取名為「尿麒帆」，「麒」代表上古神獸麒麟，聰慧的象徵，「帆」則是一帆風順，讀起來同樣很順口。無論如何，罕見姓氏又遇上「尷尬」姓氏，的確會在現今社會中造成不少困擾。然而，「尿姓」後人在現代社會已經很少見。

點擊圖片放大
+2

根據《中華姓氏書法大辭典》中國有23813個姓氏，而目前在用姓氏超過七千個。而當中「尿」這個姓氏是瀕危消失姓氏中的第二名。據《水經注》記載，「尿姓」最初起源於長江流域的一條支流，在湖北江陵地區的漢水與沔水之南，有一條河叫作尿河，而居住在這裡的民眾便以這條河作為姓氏。

中小學測考季即將來臨，TOPick精選名校的中、英、數、常練習題：立即免費下載

HKET App已全面升級，TOPick推出親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片，立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

 

相關文章

減肥大作戰｜作息不規律+壓力大　女大生暴肥至192磅立志減肥　8月激減近90磅變女神
今日 14:03
減肥大作戰｜作息不規律+壓力大　女大生暴肥至192磅立志減肥　8月激減近90磅變女神
東張何伯丨何伯隨時冇屋住要瞓街？　房屋署署長羅淑佩回應被讚做得好
今日 17:58
東張何伯丨何伯隨時冇屋住要瞓街？　房屋署署長羅淑佩回應被讚做得好
濕疹困擾︱女友嚴重濕疹全身抓損留疤　男友心痛：到底我能為她做什麽？
今日 18:20
濕疹困擾︱女友嚴重濕疹全身抓損留疤　男友心痛：到底我能為她做什麽？

你可能感興趣

減肥大作戰｜作息不規律+壓力大　女大生暴肥至192磅立志減肥　8月激減近90磅變女神
今日 14:03
減肥大作戰｜作息不規律+壓力大　女大生暴肥至192磅立志減肥　8月激減近90磅變女神
東張何伯丨何伯隨時冇屋住要瞓街？　房屋署署長羅淑佩回應被讚做得好
今日 17:58
東張何伯丨何伯隨時冇屋住要瞓街？　房屋署署長羅淑佩回應被讚做得好
濕疹困擾︱女友嚴重濕疹全身抓損留疤　男友心痛：到底我能為她做什麽？
今日 18:20
濕疹困擾︱女友嚴重濕疹全身抓損留疤　男友心痛：到底我能為她做什麽？
網絡熱話 家庭教育 夫妻之道

最高瀏覽

急症室最長等候時間（06月07日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月07日 時間16:05）
飲食攻略｜12種最強抗癌食物　1種水果防4種癌症　減患胃癌風險近3成
飲食攻略｜12種最強抗癌食物　1種水果防4種癌症　減患胃癌風險近3成
飲食盛事︱本港兩餐廳榮登「世界50最佳餐廳」　旅發局：彰顯香港美食之都地位
飲食盛事︱本港兩餐廳榮登「世界50最佳餐廳」　旅發局：彰顯香港美食之都地位
東張西望何伯︱擁有$450萬資產住公屋？　羅淑佩：咁高調一定要查
東張西望何伯︱擁有$450萬資產住公屋？　羅淑佩：咁高調一定要查
東張西望何伯丨何太直斥老公細女最可恥　激動澄清網上傳言87歲余伯非前夫
東張西望何伯丨何太直斥老公細女最可恥　激動澄清網上傳言87歲余伯非前夫