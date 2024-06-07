尷尬姓氏｜姓「尿」改名超尷尬父一度想女兒跟妻姓　爺爺出招讓孫女光宗耀祖

▲ 一名「尿」姓父親喜獲千金，但因為這個「尷尬」的姓氏，讓他考慮要女兒跟隨母親姓。

正所謂「唔怕生壞命，最怕改錯名。」對於大多父母來說，為子女改名是一個世紀難題。不但要有含意及寄望，更要「唸得順口，寫得順手。」網絡流傳一名「尿」姓父親愁於為其女兒改名，指「尿」姓過於尷尬，更一度想跟母親姓。幸好爺爺一語中矢，讓孫女光宗耀祖。

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近日網上傳出，一名「尿」姓父親喜獲千金，但因為這個「尷尬」的姓氏，讓他考慮要女兒跟隨母親姓。在這個時候爺爺一出手「神救援」為孫女改名「尿祖章」。既有對孫女光宗耀祖的寄望，亦有不斷傳承的含意，而且唸來順口，拯救了這個陷入「絕境」的家庭。

▲ 一名「尿」姓父親喜獲千金，但因為這個「尷尬」的姓氏，讓他考慮要女兒跟隨母親姓。

「尿」姓的確罕見，這則取名的故事在網路上也流傳多種版本，包括母親替孩子取名為「尿華章」，象徵著「華麗的樂章」，聽起來頗有詩意；也有版本是阿公取名為「尿麒帆」，「麒」代表上古神獸麒麟，聰慧的象徵，「帆」則是一帆風順，讀起來同樣很順口。無論如何，罕見姓氏又遇上「尷尬」姓氏，的確會在現今社會中造成不少困擾。然而，「尿姓」後人在現代社會已經很少見。

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根據《中華姓氏書法大辭典》中國有23813個姓氏，而目前在用姓氏超過七千個。而當中「尿」這個姓氏是瀕危消失姓氏中的第二名。據《水經注》記載，「尿姓」最初起源於長江流域的一條支流，在湖北江陵地區的漢水與沔水之南，有一條河叫作尿河，而居住在這裡的民眾便以這條河作為姓氏。

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