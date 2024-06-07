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教師非禮｜涉校內上非禮8小學女生　27歲男教師認12罪還押候判

社會

撰文： 梁錦麟

發布時間： 22 分鐘前

最後更新： 17 分鐘前

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涉校內非禮8小學女生，27歲男教師認12罪還押候判。（資料圖片）

27歲小學男教師涉於天水圍某學校內非禮8名9至12歲女生，包括於課堂內非禮女生胸部等，女生其後分別將事件告知社工，校方最終報警處理。男教師今（7日）於區域法院承認12項非禮罪，暫委法官先索取被告的背景報告、心理及精神科報告，另將被告還押至6月21日判刑。

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27歲男被告Y.W.H.，承認12項非禮罪，控罪指他於2021至2022年間，在天水圍某學校內，12度非禮8名年齡介乎9至12歲的女學生。

案情指，8名年齡介乎9至12歲的女童，即女童A至G及X，分別為天水圍一間小學的學生，被告為該小學教師，曾兩度趁A舉手發問時，非禮其胸部及肩膊。

被告另兩度於課室內上課時，非禮B的胸部及肩膊，非禮C的胸部及趁C睡覺時拍其胸部附近將她叫醒。被告又曾非禮D的胸部，以及非禮G的左肩近胸。被告另曾於課堂時，將手放在E的鎖骨位置。

案情續指，被告曾要求女童F等人協助準備課外活動，並在梯間非禮F胸部。此外，被告曾於教師桌前非禮女童X的胸部，以及在修改X的功課後非禮其胸部。

最終女童A至G共7人向社工投訴非禮事件後，社工再轉告副校長，校方遂報警處理。女童X得知其他同學亦被非禮後，再告知社工遭被告非禮事件，被告於2022年11月6日在機場被捕。

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記者：梁錦麟

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