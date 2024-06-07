公屋違規｜沙田公屋廚房裝窗口式冷氣機　網民揣測背後用途房署咁回應　

▲ 有港男指出一沙田公屋單位的廚房裝上冷氣機，涉嫌違法。（取圖自「公屋討論區 - 香港facebook群組」及istock）

【公屋/公屋違規/房屋署】煮飯是一件艱辛的工作，尤其是夏天，完成後往往都「身水身汗」，如果可以在廚房安裝一部冷氣機，相信是不少「煮婦」的福音！日前，有港男發現某公屋的廚房位裝了一部窗口式冷氣機，懷疑涉違法安裝，引起網民熱論，不少人更「鄭子誠」上身大膽揣測當中的「陰謀」！

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該名港男在Facebook「公屋討論區 - 香港facebook群組」專頁上、以「喺廚房度裝窗口式冷氣，到底係咩玩法？」為題發文，更標示地點為「x田邨x全樓」。

從港男貼出的照片可見，事發單位位於較低層，而其上、下的單位同一位置的窗口也沒有安裝冷氣機，有眼利的網友認得出該大廈是沙田區的「美田邨美全樓」。

網民表示「超羨慕」

對於在廚房裝冷氣機，不少網民直指是「夢想」，「我都有諗過廚房裝冷氣，煮飯冇咁熱」、「我開兩個風扇，頭頂一個座地一個，依然煮完一餐就要沖涼頂唔順，有冷氣果啲真係超羨慕」、「我都有諗過廚房裝冷氣俾媽。」，但是當中卻有安全性的問題，「冷氣能製冷但不能製造氧氣。」

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網民懷疑偷偷改建成睡房

不過，有人則懷疑住戶涉嫌非法改裝公屋間隔用途，「廚房改做房…冇飯主婦」、「我有係YouTube見過，單人公屋單位，成個廚房變咗書房添啦」、「廚房變成房間 ，分分鐘係工人住！」、「冷氣滴水唔會咁易被人投訴，或者專用嚟晾衫」、「公屋租約，新式公屋，冷氣機只可安在冷氣機台上」、「公共屋邨唔能夠擅自改動單位結構。」

房屋署直指違規要求拆除

就此事，房屋署回應傳媒查詢時指出，在住戶簽署租約時會向其詳述租約條款的細則，冷氣機必須安裝在大廈外牆的冷氣機台內，而涉事單位在廚房窗口上安裝冷氣機屬違規行為。

經調查後，證實該單位沒有把廚房改建作其他用途，但屋邨辦事處已向該住戶發出通知書要求對方把冷氣機拆除，對方亦答應會盡快行動。

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