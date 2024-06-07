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靈異事件｜情侶高價買到「凶宅」頻遇怪事　驚見染血相片+7字訊息CCTV揭驚人真相

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 10 分鐘前

最後更新： 9 分鐘前

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情侶高價買到「凶宅」頻遇怪事，驚見染血相片及7字訊息，看CCTV揭驚人真相。

【買樓/上車/置業/凶宅】買樓置業是人生大事，不少人都對凶宅避之則吉。內地一對情侶近日以高價買入一個2房單位，作為二人的愛巢。未料，他們入住後接二連三遇到怪事，例如在床頭發現染血相片，收到恐怖電郵等等，嚇得二人連忙向業主提出解約，不過他們翻查閉路電視後，竟發現驚人真相，結局更大反轉。

綜合內地傳媒報道，一名30歲的黃姓男子在北京通州區以高於市價購入一個鄰近地鐵站的2房單位，作為與女友未來的婚房。黃男跟付姓原業主兼房東簽訂合約，當中列明「買家先付總房款的70％，剩餘款項待房子過戶再支付，如有任何一方違約，需支付高額違約金」。

黃男買樓後發現房子仍有租客，要等2個月後租客租約期滿才能入住。當黃男準備支付尾款時，屋主卻以身在國外為由延期過戶。其後，黃男與女友搬入新居後，怪事竟接踵而來。

黃男某天回家時，發現客廳上出現一個即棄紙杯，由於女友當時正在外地出差，家中沒有其他人，他懷疑是前租客留下，其後又連忙更換門鎖。時隔數日，黃男深夜於床頭發現一張照片，他用手機一照，驚見相中有一名身穿綠裙的女子，而相片沾滿了紅色液體，嚇得他徹夜未眠。

除此之外，黃男又收到一封署名「我們來自天堂」的電郵，他立即向女友求助，但女友認為是朋友的惡作劇，故不以為意。女友出差回家後，又發現衣櫃放滿不屬於自己的女性衣服。二人後來打開一封電郵，竟見內文以紅色字體寫滿「為什麼在我家裡！」，令他們驚恐萬分。

黃男和女友於是向業主付男提出解約，沒想到對方爽快同意退房，且不收取違約金，二人覺得事有蹊蹺，於是在家中安裝閉路電視，才發現一切「靈異事件」都是業主所為。

事情敗露後，付男坦承因為單位房價在一個月內上漲了10萬元，因而後悔將房子賣出，於是以「凶宅」和「免收違約金」的招數來威逼利誘黃男搬走。最終，付男只好與黃男完成過戶手續。

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