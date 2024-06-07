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天使綜合症│鄭俊弘何雁詩稱愛兒比自己生命更重要　見Asher有小進步已感欣慰

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 36 分鐘前

最後更新： 33 分鐘前

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熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

鄭俊弘與何雁詩見Asher有小進步已感欣慰。

【鄭俊弘/何雁詩/天使綜合症】歌手鄭俊弘（Fred）跟太太何雁詩（Stephanie）早前接受鄭丹瑞的網上頻道《健康．旦》節目訪問，首次公開兒子Asher患罕見遺傳病「天使綜合症」（Angelman Syndrome），即患者會有嚴重說話障礙、行動能力與認知能力有困難、容易癲癇發作。

今日鄭俊弘夫婦接受媒體訪問表示，兒子Asher於2023年尾證實患上「天使綜合症」時，何雁詩承認受到沉重打擊，始終父母最疼愛兒女，相比自己的生命更為重要，她承認曾為愛兒哭過一次，但傷心過後要尋求方法幫助兒子。

鄭俊弘坦言當知道兒子患「天使綜合症」感到有點絕望及迷惘，情緒抑鬱要1個月多後才平復。

天使綜合症丨鄭俊弘親揭2歲兒子已出現病徵　透露囝囝突然抽筋暈厥：有心理準備

鄭俊弘跟基金會創辦人相互扶持！（取自instagram）

天使綜合症丨鄭俊弘親揭2歲兒子已出現病徵　透露囝囝突然抽筋暈厥：有心理準備

天使綜合症丨Asher可屈膝提腳

另外，患上此症的兒童會行動不便，Asher已經出現病徵如抽筋暈厥，何雁詩謂Asher於9個月大時進行物理治療，至今已可扶着慢行，甚至可以屈膝提腳，小小的進步令他們感到欣慰。

何雁詩和鄭俊弘已召集一班歌手，將於下月7日於西九文化區戲曲中心大劇院，舉行《天使綜合症慈善演唱會》，出席的歌手有蘇永康、方力申、JW、RegenC.、Johnny Yim等。

何雁詩曾在社交網撰文：「感激大家對我們的鼓勵和支持，不過除了我們一家以外，還有很多罕見病患者以及其家庭的聲音等待被聽見。一步一步來，希望終有一天大家都能無所顧慮站出來，讓罕見能被看見」。

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