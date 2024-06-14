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深圳大梅沙｜深圳「東方夏威夷 」1800米金色長灘　沙雕展覽+彩虹階梯+純白圖書館【附交通攻略】

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 58 分鐘前

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有「東方夏威夷」之稱的深圳鹽田區的大梅沙，搭地鐵就能直接到達，十分方便。

【深圳親子遊/深圳好去處/北上攻略/深圳地鐵/大小梅沙/大梅沙站/大梅沙海濱公園】一家人想「近近哋」放電一下，不妨到有「東方夏威夷」之稱的深圳鹽田區的大梅沙，踏步1,800米長的金色沙灘，在充滿歐洲小鎮風情的8號倉Outlet閒逛購物，相當吸引！隨著深圳地鐵8號線正式開通，大家搭地鐵就能直接到達，絕對方便不少即睇深圳大梅沙一日遊攻略！

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深圳大梅沙｜大梅沙海濱公園

早前護士媽媽「護士Vi媽三小火」分享一家去了大梅沙，看到遼闊大草地和椰樹，直言想鋪張墊放空一下。

深圳大梅沙擁有「東方夏威夷 」美譽。（照片經由FB 護士Vi媽三小火 授權轉載）

護士媽媽表示，一出地鐵站便是沙灘，即是大梅沙海濱公園，可以在1,800米長的金色沙灘散步，有動漫沙雕展覽，包括迪士尼人魚公主Arial、變型金剛、火影忍者等等。膽子大的小朋友可以玩滑沙，海上有不同類型的水上活動進行中，如：水上電單車、香蕉船等等。

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同場加映：親子好去處︱深圳地鐵8號線開通 直達大小梅沙站親子必去6大景點

深圳大梅沙｜絕美打卡彩虹階梯+純白圖書館

大梅沙附近有奧特萊斯outlet，8號倉的大街小巷內都有一些藝術裝置，例如彩虹階梯、玫瑰、黃色卡通椅等。護士媽媽重點推介，主打純白色系，簡潔美麗的「棲息圖書館 」，像是一座教堂，外面還有黑天鵝在湖中游泳，感覺很治癒。

深圳大梅沙的彩虹階梯是熱門打卡位。（照片經由FB護士Vi媽三小火 授權轉載）

8號倉的大街小巷內都有一些藝術裝置，例如彩虹階梯、玫瑰、黃色卡通椅等。此外，附近還有一座像是教堂的棲息圖書館，外觀純白簡潔，外面有黑天鵝在湖中游泳，裏面有一部分是cafe區域，提供小食和餐飲。

延伸閱讀：深圳好去處｜深圳龍華區86萬呎Outlet「8號倉」攻略　逾200品牌食肆進駐Adidas折上折【附交通】

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被譽為「山海專列」的深圳地鐵8號線二期，剛新開半年左右，最受注目就是大小梅沙站，用鯨魚作為設計主題，四圍也看到不同形式形態形狀的鯨魚，很可愛！大小梅沙站有不少人氣景點，適合一家大細去遊玩！從羅湖出發到大梅沙站約51分鐘，如果從蓮塘口岸出發到車程更短只需35分鐘，非常方便！護士媽媽「護士Vi媽三小火」分享了行程交通攻略。

大梅沙地鐵站四周佈滿鯨魚主題的壁畫。（照片經由FB 護士Vi媽三小火 授權轉載）

深圳大梅沙｜行程交通攻略

平日全部行程均可從2號線/8號線大梅沙地鐵出口直達。

海鮮午餐地鐵出口D旁邊
草地沙灘沙雕地鐵出口A直達
奧特萊斯outlet地鐵出口C步行5-8分鐘
棲息圖書館地鐵出口C步行15分鐘

圖文授權：護士Vi媽三小火

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