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學神爸媽Get Set Go︱6歲女童缺耐性愛「䟴」腳　患ADHD森美出絕招提升專注力

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 5 小時前

最後更新： 3 小時前

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在TVB節目《學神爸媽Get Set Go》中，森美以過來人分享專注力不足的難題。

【學神爸媽 Get Set Go／專注力不足／過度活躍／森美】小朋友鐘意四圍走，食一頓飯都坐唔定，究竟如何可以改善專注力不足？新一集學神爸媽，個案女童就是比較活潑的小孩，吃飯、做功課欠耐性又愛「䟴」腳，嘉賓森美以過來人分享，透過遊戲方式提升小朋友的專注力，而臨床心理學博士Ming教1招改善辦法。

最新影片︰

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「個案主角」Kyra，今年6歲，興趣是游泳和跳舞。3位嘉賓首個任務是陪Kyra 玩層層疊及坐定定砌好一幅拼圖，並從中找出 Kyra難湊原因—專注力不足。Ben、Bowie 率先出動，Kyra玩遊戲過程表現害羞，全程不斷「䟴」腳，森美感同身受︰「我也喜歡搖腳，但我媽媽和太太都很介意。」森美長大後才發現自己有專力不足問題，並稱專注力不足對他教導孩子很有一套想法，原因森美是過來人，很明白同理解他們的問題，所以森美用詞方面會較小心，而且需要更多的耐性溝通和傾訴。

坐定定砌一幅拼圖都不是易事。（網上截圖）

學神爸媽 Get Set Go︱太費神總要休息一下

Kyra可能太過專注層層疊疊遊戲，花光了耐性，開始走來走去，此時，森美覺她有這行為是可以接受，因為小朋友太費神總要休息一下。任務二，要專注力不足的 Kyra 寫好 10 張毛筆字以及不能出界，難度連 Kyra媽媽也搖搖頭嘆氣。

剛寫好2張毛筆字的 Kyra，開始垂頭喪氣呻攰，之後輪到 Ben、Bowie上陣，當Kyra只差一張毛筆字便完成任務時，Ben再度做衰人搞搞震：「我幫佢完成埋佢。」心理學博士立刻指出他做法不恰當：「Ben做緊唔好榜樣，家長不應代小朋友完成功課或任務！」她續說所有事情都要自然發展，讓小朋友明白做不完功課，或是做得不好，結果會怎樣。從中學習才能加快小朋友成長，學會承擔後果。

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學神爸媽 Get Set Go︱透過遊戲的方式引導

最後，3位嘉賓的任務是要陪Kyra吃東西，過程要防止她做出「擘大腳」、「䟴腳」及「用手或衫抹嘴」3個壞習慣，不過Kyra掩飾得好沒有露出馬腳。心理學博士指出每個小朋友性情不一樣，Kyra是比較活潑的類型，而且充滿創意，家長不妨找一些配合小朋友年紀、性情的東西吸引他們，透過遊戲的方式教導小朋友。

例如她做出「擘大腳」、「䟴腳」壞習慣時，家長和小朋可以來一個比賽︰玩夾物件遊戲，不許動，掉了就算輸方式來訓練她，慢慢改善她的壞習慣。森美亦非常認同︰「讓小朋友先做自己想做的事，循循善誘引導他們回來，才再安排你想他們做的事。」

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