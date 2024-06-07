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造假判囚｜港珠澳大橋石屎測試造假前總監罪成　官指損公眾利益判囚30個月

社會

撰文： 陳曉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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港珠澳大橋石屎測試造假前總監罪成，判囚30個月。（資料圖片）

港珠澳大橋於2017年被揭石屎磚測試造假，承判商嘉科工程顧問有限公司2名前高層，涉向土木工程拓展署隱瞞職員在測試造假，兩人被廉署控告串謀欺詐罪，時任營運總監被裁定欺詐罪成，另一人罪脫。今（7日）於區域法院被判囚30個月，法官指被告的作為影響工程業界聲譽，損害公眾對大橋的信心。

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被告為嘉科時任營運董事梁永強（67歲），報稱工程師。早前經審訊後被裁定欺詐罪成。

法官判刑時引述求情指，被告現年67歲，於2020年身體狀況惡化，曾接受前列腺癌手術。法官指，被告知道交予土木署的混凝土磚壓力測試報告有多處造假仍選擇隱瞞，若非大橋結構沒有安全問題，否則會調高量刑起點。法官指，若被告早些披露紀錄造假的事，當局可提早作出補救工作，被告的作為影響本港以至大中華地區的工程業界聲譽，亦影響公眾對大橋的信心及損害公眾利益。

法官考慮到被告對工程界的貢獻，身體狀況及因案承受的壓力等，酌情減刑半年，判監30個月。

控方開案陳詞指，被告負責監督嘉科的香港項目。廉署調查發現自於2013年1月至2016年7月期間，多名嘉科實驗室職員串謀更改接駁到壓力測試機的電腦上顯示的日期及時間，又以強力混凝土磚及金屬校準柱等代替品進行混凝土壓力測試。被告故意向土拓署隱瞞混凝土磚測試記錄造假，誘使署方向嘉科發放約200萬元款項。

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記者：陳曉欣

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