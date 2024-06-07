被問會否爭取連任局長　孫東為何答到眼濕濕？

▲ 孫東哽咽。(立法會直播截圖)

今屆政府任期還有三年有多，談是否連任言之尚早，但今日卻有議員問由立法會議員轉任創新科技及工業局局長孫東，會否爭取連任，令孫東突然感慨萬千，答到眼濕濕，未能回答關鍵問題。

話說，今日立法會財委會審議「設立生命健康研發院資助計劃」，予創科局60億的撥款。自由黨議員邵家輝話，幾星期以來，不斷撥款予創科局的項目，全部議員都很支持所有項目，但今日的項目需時十年完成，其他項目不少於三至五年，但孫東任期還有三年有多，問孫東會否爭取下一屆繼續做局長，確保能監管項目全部成功。

孫東回答話，最近很多創科項目密集提上立法會財委會，每次得到立法會議員這麼大的支持，「我是非常感動。」之後他便哽咽。邵家輝連忙大呼：「支持你呀局長！頂住呀！」財委會主席陳振英亦著孫東不用激動。

孫東再嘗試發言話，香港創科發展不容易，現在主要作體系建設，把生態圈建好，開始佈局非常重要，因此，政府和立法會支持非常重要。話至此再度哽咽，說不下去，議員紛以掌聲鼓勵孫東，該項撥款最終亦獲全部與會者舉手通過。

有建制中人則稱，創科是中央和港府十分重視的範疇，亦是新質生產力的核心，惟要本港建立生態圈，帶來龐大經濟效益，非一時三刻可達成，孫東壓力不可謂不大，自其踏入「熱廚房」後，頭髮都白了不少。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5