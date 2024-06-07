  • 25°C
香港時間 : 2024607日 (五) 20:22
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

被問會否爭取連任局長　孫東為何答到眼濕濕？

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 2 小時前

最後更新： 40 分鐘前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

孫東哽咽。(立法會直播截圖)

今屆政府任期還有三年有多，談是否連任言之尚早，但今日卻有議員問由立法會議員轉任創新科技及工業局局長孫東，會否爭取連任，令孫東突然感慨萬千，答到眼濕濕，未能回答關鍵問題。

TOPick一分鐘
漢堡扒食譜｜在家簡易還原日本人氣漢堡扒　爆汁秘訣：冷藏半小時【附影片】

話說，今日立法會財委會審議「設立生命健康研發院資助計劃」，予創科局60億的撥款。自由黨議員邵家輝話，幾星期以來，不斷撥款予創科局的項目，全部議員都很支持所有項目，但今日的項目需時十年完成，其他項目不少於三至五年，但孫東任期還有三年有多，問孫東會否爭取下一屆繼續做局長，確保能監管項目全部成功。

孫東回答話，最近很多創科項目密集提上立法會財委會，每次得到立法會議員這麼大的支持，「我是非常感動。」之後他便哽咽。邵家輝連忙大呼：「支持你呀局長！頂住呀！」財委會主席陳振英亦著孫東不用激動。

孫東再嘗試發言話，香港創科發展不容易，現在主要作體系建設，把生態圈建好，開始佈局非常重要，因此，政府和立法會支持非常重要。話至此再度哽咽，說不下去，議員紛以掌聲鼓勵孫東，該項撥款最終亦獲全部與會者舉手通過。

有建制中人則稱，創科是中央和港府十分重視的範疇，亦是新質生產力的核心，惟要本港建立生態圈，帶來龐大經濟效益，非一時三刻可達成，孫東壓力不可謂不大，自其踏入「熱廚房」後，頭髮都白了不少。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【人工智能】孫東：財案4400萬撥款針對人工智能人才　目標建立創科生態圈
22:10 2024/04/08
【人工智能】孫東：財案4400萬撥款針對人工智能人才　目標建立創科生態圈
立法會｜財委會通過100億推行新型工業加速計劃　孫東：冀能吸引至少200億投資
16:34 2024/05/17
立法會｜財委會通過100億推行新型工業加速計劃　孫東：冀能吸引至少200億投資
高官外訪｜孫東：初創企業若在港拓業務　擁接達大灣區、內地和亞洲市場理想門戶
22:14 2024/05/24
高官外訪｜孫東：初創企業若在港拓業務　擁接達大灣區、內地和亞洲市場理想門戶

你可能感興趣

【人工智能】孫東：財案4400萬撥款針對人工智能人才　目標建立創科生態圈
22:10 2024/04/08
【人工智能】孫東：財案4400萬撥款針對人工智能人才　目標建立創科生態圈
立法會｜財委會通過100億推行新型工業加速計劃　孫東：冀能吸引至少200億投資
16:34 2024/05/17
立法會｜財委會通過100億推行新型工業加速計劃　孫東：冀能吸引至少200億投資
高官外訪｜孫東：初創企業若在港拓業務　擁接達大灣區、內地和亞洲市場理想門戶
22:14 2024/05/24
高官外訪｜孫東：初創企業若在港拓業務　擁接達大灣區、內地和亞洲市場理想門戶
創新科技及工業局 孫東 自由黨 邵家輝 陳振英 立法會 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（06月07日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月07日 時間16:05）
飲食攻略｜12種最強抗癌食物　1種水果防4種癌症　減患胃癌風險近3成
飲食攻略｜12種最強抗癌食物　1種水果防4種癌症　減患胃癌風險近3成
飲食盛事︱本港兩餐廳榮登「世界50最佳餐廳」　旅發局：彰顯香港美食之都地位
飲食盛事︱本港兩餐廳榮登「世界50最佳餐廳」　旅發局：彰顯香港美食之都地位
東張西望何伯︱擁有$450萬資產住公屋？　羅淑佩：咁高調一定要查
東張西望何伯︱擁有$450萬資產住公屋？　羅淑佩：咁高調一定要查
東張西望何伯丨何太直斥老公細女最可恥　激動澄清網上傳言87歲余伯非前夫
東張西望何伯丨何太直斥老公細女最可恥　激動澄清網上傳言87歲余伯非前夫