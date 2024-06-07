食用安全｜海底撈爆食安風波　杯底驚見白色藥丸揭是「二手飲品」

▲ 有顧客表示在廣州一間分店用餐時，意外在其中一杯飲品內發現一粒白色藥丸，揭發餐廳店員向他們提供其他顧客未喝完的「二手飲品」。

【海底撈／火鍋／飲品／異物／藥丸／食用安全】內地知名連鎖火鍋店海底撈近日爆出食安風波，有顧客表示，在廣州一間分店用餐時，意外在其中一杯飲品內發現一粒白色藥丸，繼而揭發餐廳店員向他們提供其他顧客未喝完的「二手飲品」。海底撈就事件致歉，表示該藥丸為感冒藥，涉事店員操作違規，已嚴肅處理相關責任人。

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綜合內地媒體報道，事主陳先生與家人在上個月（5月）到廣州海底撈琶洲萬勝圍分店用餐，期間他的孩子點了一杯「金桔檸檬」飲品，不料喝下後卻嚐到苦味。陳先生一家仔細觀察飲品後，竟在杯底發現一粒白色異物，疑似是藥丸，憤而向店員投訴。

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陳先生指，當時他們一家向店員反映問題後，對方表示要對異物進行檢測，並取走水杯。事主一家人要求拍照留證但未獲同意，於是決定報警處理。當地警方到場後翻查閉路電視紀錄，發現涉事飲品原本屬於同一用餐時段的另一名顧客；該名顧客將藥丸放入飲品後自行飲用，之後又將杯子放在桌上。其後餐廳店員將其中一杯未喝完的飲品取走，另一名店員再將該飲品拿給陳先生一家。

根據藥物檢測結果，該白色藥丸驗出乙醯胺酚（acetaminophen）成分，亦即坊間常見的止痛退燒感冒藥。

海底撈相關負責人在周三（5日）就事件作出回應，表示涉事分店有職員誤將另一桌顧客放置在菜架上的飲品提供給其他顧客，經過警方調查及醫療機構檢測後，證實該飲品內含有一片感冒藥（乙醯胺酚）。

負責人稱，涉事店員的操作嚴重違反服務流程，海底撈已按照制度流程嚴肅處理相關責任人，並責成區域負責人對該店操作規範展開專項核查輔導，以確保日後的服務流程準確與流暢。

廣州海珠區市場監管局工作人員則回應，該局執法人員已於5月13日對涉事經營場所展開現場檢查並立案調查，目前案件仍在調查處理中。

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