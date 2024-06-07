張學友演唱會丨張學友感染RSV取消台北演唱會　醫生：長者感染嚴重可致肺炎心衰竭

▲ 張學友證實感染RSV。

62歲「歌神」張學友本於今晚在台北小巨蛋展開第4場《張學友60+巡迴演唱會》，不料卻在開演前4小時臨時宣布停辦，引來粉絲一片譁然，他透露自己感染RSV（呼吸道合胞病毒），導致他鼻塞、喉嚨痛、無法正常發聲，確定今晚無法演出，他和一批粉絲都難掩失望情緒：「在此跟大家説一聲對不起！」主辦隨即也宣布6月7、8、9日場次均停辦，看來病情不輕！

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學友雖然身體一直相當健康，在舞台上仍然活力充沛，一字馬都完全難不到他，但其實他已屆62歲，一旦感染RSV，屬於高危一族，出現併發症風險較年輕人士高出許多。圈中不少巨星也以逾60歲，同樣屬於高危一族。

老人科專科醫生馬漢明表示，現時許多60歲以上人士仍然相當活躍，但其實暗藏RSV高危風險。隨着年齡以及患有多種慢性疾病等因素影響，免疫功能逐漸下降，抵禦病毒的能力亦相對較低。長者如果感染了RSV病毒，可以引致呼吸道疾病，其徵狀包括發燒、流鼻水、咳嗽、咽喉不適及氣促，病情往往較嚴重，並可能導致肺炎、支氣管炎或心臟衰竭等併發症。

香港現時處於RSV感染的流行季節。根據香港衛生署的統計數字，RSV感染個案於每年的三月開始緩緩上升，直至九月為高峰期。



他表示，RSV感染的治療主要是紓援性質，現時並沒有針對性的藥物。他又引述美國糖尿病協會在早前發出的2024年最新指引強烈建議，60 歲或以上的糖尿病患者接種一劑RSV疫苗，作為糖尿病自我病情管理的一部分，以及預防感染RSV及出現重症的機會。除此之外，全球慢性阻塞性肺病倡議組織（GOLD）、全球哮喘防治創議 (GINA)、美國臨床腫瘤學會等組織均發出最新指引，建議60 歲以上的相關疾病患者接種RSV疫苗，而且應首選佐劑疫苗，以增加保護力。目前，不少先進地區如歐美等，都已開始為長者及長期病患者發出接種指引，部分更已將RSV疫苗納入成人疫苗資助計劃。

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