虛假說明︱3款外置充電器實際電量較聲稱少逾2成　海關拘供應商負責人

▲ 3款外置充電器實際電量較聲稱少逾2成。（政府新聞處圖片）

香港海關昨日（6日）拘捕一名電子和電腦用品供應商的負責人，他涉嫌供應附有虛假商品說明的外置充電器，違反《商品說明條例》。

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海關早前跟進調查另一宗涉及違反《條例》的案件時，懷疑3款外置充電器的實際電容量與其聲稱的不符。海關人員其後把3個樣本送往認可檢測所檢驗，結果顯示3個樣本的電容量分別為5250.4毫安培小時、5311.6毫安培小時及7599.2毫安培小時，與所聲稱的少約2至3成。 海關人員遂於昨日採取執法行動，拘捕涉案供應商的一名35歲男負責人。

海關未有發現該三個樣本具潛在安全風險。案件仍在調查中，被捕人士現正保釋候查，不排除有更多人被捕。

海關提醒商戶遵守《條例》的規定，而消費者亦應光顧信譽良好的商戶，購買前更應清楚了解所購買產品的詳細資料。

根據《條例》，任何人在營商或業務過程中供應已應用虛假商品說明的貨品，或管有已應用虛假商品說明的貨品作出售用途，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

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責任編輯：梁薾心