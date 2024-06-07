港大校政風波｜「愛國港大校友」去信籲校委會嚴守良好管治守則　與張翔衷誠合作

▲ 港大校委會任命暫任副校長風波引來多名校友先後發聲。（資料圖片）

香港大學校委會任命暫任副校長風波持續發酵，繼日前有8名港大校友聯署去信身兼港大校監的特首李家超，稱對校委會主席王沛詩管理能力失信心，今日（7日）再有人以「愛國港大校友關注組」名義，向港大校委會及校長張翔發公開信。信中呼籲校委會「嚴守良好管治守則」，並與校長所帶領的大學主管人員「全面衷誠合作」，捍衞港大聲譽，信件副本亦抄送李家超、教育局局長蔡若蓮及立法會教育委員會主席梁美芬。

公開信以「愛國港大校友關注組核心成員及一群1993年至2023年不同學系的香港及內地學士及碩士畢業生」名義發出，名單上7人包括港大畢業生議會常委盧華基、楊志達、羅碧君、前常委關品方，以及關注組召集人黎子傑、何浩賢及盧羨恩。

公開信題為「校友同心 維護港大百年校譽」，表示「作為熱愛港大的校友，非常關注過去一年及近日發生的暫委副校長風波，不希望事件越演越烈，影響大學營運和發展」，以港大福祉及可持續發展為前提，提出港大校委會「應以大局為重」，呼籲校委會「嚴守良好管治守則、拒絕任何激發校內矛盾、影響學校正常運作的行為」，應根據《香港大學條例》及規程所賦予校長任命暫任副校長的權力，依循現有遴選副校長的方式，由校長向校委會建議委任副校長，保障校長及大學主管人員真正擁有大學的教務及行政權。

信中亦呼籲校委會應與校長所帶領的大學主管人員「全面衷誠合作」，捍衞港大聲譽，「攜手並肩，帶領港大成為國際頂尖大學，吸引世界著名學者任教，為香港、為祖國培育更多國際化頂尖人才。」

周一率先聯署去信李家超的8名校友，包括前教統局長羅范椒芬、前港區全國人代蔡素玉、前港大校委楊佰成、前校委兼前校董文灼非、前校委黃啟民、港大畢業生議會前主席湯蕭麗珍、前港大學生會長張家敏和校友彭泓基。該信提及對王沛詩管理能力失信心，盼李家超責令王沛詩與校長張翔協商，提出補救方案予李家超考慮；聯署信昨日（6日）曝光後，聯署者之中，只有羅范椒芬及蔡素玉曾經回應傳媒查詢。

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