  • 25°C
香港時間 : 2024607日 (五) 20:23
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港大校政風波｜「愛國港大校友」去信籲校委會嚴守良好管治守則　與張翔衷誠合作

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 24 分鐘前

最後更新： 22 分鐘前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

港大校委會任命暫任副校長風波引來多名校友先後發聲。（資料圖片）

香港大學校委會任命暫任副校長風波持續發酵，繼日前有8名港大校友聯署去信身兼港大校監的特首李家超，稱對校委會主席王沛詩管理能力失信心，今日（7日）再有人以「愛國港大校友關注組」名義，向港大校委會及校長張翔發公開信。信中呼籲校委會「嚴守良好管治守則」，並與校長所帶領的大學主管人員「全面衷誠合作」，捍衞港大聲譽，信件副本亦抄送李家超、教育局局長蔡若蓮及立法會教育委員會主席梁美芬。

公開信以「愛國港大校友關注組核心成員及一群1993年至2023年不同學系的香港及內地學士及碩士畢業生」名義發出，名單上7人包括港大畢業生議會常委盧華基、楊志達、羅碧君、前常委關品方，以及關注組召集人黎子傑、何浩賢及盧羨恩。

公開信題為「校友同心 維護港大百年校譽」，表示「作為熱愛港大的校友，非常關注過去一年及近日發生的暫委副校長風波，不希望事件越演越烈，影響大學營運和發展」，以港大福祉及可持續發展為前提，提出港大校委會「應以大局為重」，呼籲校委會「嚴守良好管治守則、拒絕任何激發校內矛盾、影響學校正常運作的行為」，應根據《香港大學條例》及規程所賦予校長任命暫任副校長的權力，依循現有遴選副校長的方式，由校長向校委會建議委任副校長，保障校長及大學主管人員真正擁有大學的教務及行政權。

信中亦呼籲校委會應與校長所帶領的大學主管人員「全面衷誠合作」，捍衞港大聲譽，「攜手並肩，帶領港大成為國際頂尖大學，吸引世界著名學者任教，為香港、為祖國培育更多國際化頂尖人才。」

周一率先聯署去信李家超的8名校友，包括前教統局長羅范椒芬、前港區全國人代蔡素玉、前港大校委楊佰成、前校委兼前校董文灼非、前校委黃啟民、港大畢業生議會前主席湯蕭麗珍、前港大學生會長張家敏和校友彭泓基。該信提及對王沛詩管理能力失信心，盼李家超責令王沛詩與校長張翔協商，提出補救方案予李家超考慮；聯署信昨日（6日）曝光後，聯署者之中，只有羅范椒芬及蔡素玉曾經回應傳媒查詢。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

港大校政風波｜8名校友聯署促李家超盡早平息風波　稱對王沛詩管理失信心
17:07 2024/06/06
港大校政風波｜8名校友聯署促李家超盡早平息風波　稱對王沛詩管理失信心
港大校政風波｜校委會突通過6人暫任副校　加開2副校職位　劉澤星主理健康範疇
22:39 2024/05/29
港大校政風波｜校委會突通過6人暫任副校　加開2副校職位　劉澤星主理健康範疇
港大校政風波｜張翔開腔直斥暫任副校事件違反既定程序、動搖港大百年基石　「必須尋求解決之道」
21:37 2024/06/05
港大校政風波｜張翔開腔直斥暫任副校事件違反既定程序、動搖港大百年基石　「必須尋求解決之道」

你可能感興趣

港大校政風波｜8名校友聯署促李家超盡早平息風波　稱對王沛詩管理失信心
17:07 2024/06/06
港大校政風波｜8名校友聯署促李家超盡早平息風波　稱對王沛詩管理失信心
港大校政風波｜校委會突通過6人暫任副校　加開2副校職位　劉澤星主理健康範疇
22:39 2024/05/29
港大校政風波｜校委會突通過6人暫任副校　加開2副校職位　劉澤星主理健康範疇
港大校政風波｜張翔開腔直斥暫任副校事件違反既定程序、動搖港大百年基石　「必須尋求解決之道」
21:37 2024/06/05
港大校政風波｜張翔開腔直斥暫任副校事件違反既定程序、動搖港大百年基石　「必須尋求解決之道」
香港大學 蔡若蓮 羅范椒芬 大學 蔡素玉 張翔 梁美芬 立法會 李家超 教育局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（06月07日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月07日 時間16:05）
飲食攻略｜12種最強抗癌食物　1種水果防4種癌症　減患胃癌風險近3成
飲食攻略｜12種最強抗癌食物　1種水果防4種癌症　減患胃癌風險近3成
飲食盛事︱本港兩餐廳榮登「世界50最佳餐廳」　旅發局：彰顯香港美食之都地位
飲食盛事︱本港兩餐廳榮登「世界50最佳餐廳」　旅發局：彰顯香港美食之都地位
東張西望何伯︱擁有$450萬資產住公屋？　羅淑佩：咁高調一定要查
東張西望何伯︱擁有$450萬資產住公屋？　羅淑佩：咁高調一定要查
東張西望何伯丨何太直斥老公細女最可恥　激動澄清網上傳言87歲余伯非前夫
東張西望何伯丨何太直斥老公細女最可恥　激動澄清網上傳言87歲余伯非前夫