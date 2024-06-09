鋼琴尖子｜童星何珀廉為比賽爭冠奮鬥7年　成就鋼琴演戲雙才子：唔放棄就會贏

▲ 童星何珀廉為比賽爭冠奮鬥7年，努力付出成鋼琴演戲雙才子。

成功背後，總在不為人知的角落處，默默付出努力。參演電影《年少日記》而被獲提名金像獎最佳新演員的童星何珀廉（Curtis），從小開始便是模特兒，可愛模樣顯露在每個鏡頭之中，後來接觸演戲，出演多部影視作品。眼看年紀輕輕的他擁獲多個成就，叫人讚嘆，誰知在鏡頭背後，他默默為音樂付出努力，奮鬥7年時間為比賽奪冠，成為大眾眼中的鋼琴演戲雙才子。

上個月的香港青少年鋼琴大賽，參加了7年，7年都沒有贏過，媽媽跟我說不如下年不要報，我跟她說不行，我一定要贏到為止，結果今年就贏了我組別的冠軍。

▲ 何珀廉4歲開始學琴。（越玲瓏攝）

何珀廉擁鋼琴天份仍努力練習

付出多少努力並不重要，最重要是達成目標。為了奪冠，珀廉花7年時間，這種堅毅的意志背後，少不了「熱愛」和「努力」。鋼琴老師李嘉齡，在兩年前開始教珀廉鋼琴，她形容珀廉是充滿天分，對鋼琴滿是熱愛的小朋友。

我覺得他真的很喜歡彈琴，所以他會花時間，還有心機去練習，而且他很聰明，相比其他同齡小朋友，珀廉是有較高的天分。

▲ 鋼琴老師坦言珀廉擁有較高的天份。（越玲瓏擇）

雖然擁有天分，但珀廉沒有依賴這種與生俱來的幫助，每日花2至3小時練琴，最長曾試過因比賽練習6小時。埋頭練琴，總有辛苦時候，但李老師坦言，珀廉從不訴苦，只會說彈琴的開心，和進步時的興奮，「他不跟我訴苦，他只是說我彈得多開心。」

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堅毅精神面對比賽得失

其實不但是練習，即使面對比賽，也沒有過於緊張的一面。李老師表示在比賽前夕，會感受珀廉些微的緊張感，不過聊天過後，台上的他依舊能發揮自如，「我知道他會緊張，但是他很懂得自我安慰。」這種自我安慰，對珀廉而言就是一種謙卑和永不放棄的心態。

我會跟自己說，今年不行，下年繼續報，或多報兩組，其實不行都無所謂，因為我知道我不是最厲害的人，很多人都很厲害，而我都還可以。

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因學校宣傳單張開展鋼琴路

珀廉自4歲開始學琴，當時就讀幼稚園的他，因老師派發學琴的宣傳單張，開始接觸鋼琴，「我覺得它的音樂節奏很好聽，所以喜歡學琴。」至今學琴9年，他已是鋼琴演奏級，同時也是小提琴六級。要學樂器不是易事，要在學琴路上堅持下去更只是單靠「努力」，更多的是能感受音樂的樂趣。

我彈鋼琴時都很開心，彈很久都不會很辛苦，彈的時候很放鬆，彈慢歌就覺得很好聽，就可以進入音樂，所以我很喜歡鋼琴。

鋼琴為他帶來快樂，但同時亦有失落之時。珀廉坦言，小一剛開始參加鋼琴比賽時，從未贏過，但也未為此而感到失落，「我輸了又不會太不開心，因為我很有信心，一定會贏到他們」。這種自小便擁有的堅毅精神，延續至今，才可以在連續輸了7年的鋼琴比賽中取得冠軍，「我真的嘗試了很多次，所以贏了真是很開心」。

▲ 何珀廉坦言在小一剛開始參加鋼琴比賽時，從未贏過，但從未為此感失落。（越玲瓏攝）

從未學習戲劇 演戲天分與生俱來

除了音樂上的成就，柏廉在演藝路上同樣精彩，年紀輕輕已參與多部作品， 除了廣為人知的電影《年少日記》外，還有劇集《羅密歐與祝英台》，帥氣可愛的外表引人注當外，出色演技更獲不少人讚嘆，珀廉媽媽坦言珀廉從未學過戲劇，也不知他有演戲天分，當初入行是當模特兒拍照，直到4歲參演一套劇情短片，有拍攝團隊表示他演技有層次，珀廉媽媽才確認他的天分。

有幕後團隊說他演得很有層次，其實我不知道甚麼是有層次。我就去研究，意思是情緒有層層遞進的感覺，不是一來就立刻哭，然後我才知道，原來我的兒子是可以做到。

▲ 珀廉媽媽坦言珀廉從未學過演戲。（受訪者提供）

過往付出實現演戲音樂同發展

演技的出色，珀廉演出的機會也越來越多，但他並未減少投放在音樂的時間，更希望可以兩方面同時發展。「我喜歡演戲，也喜歡彈琴，如果可以在演戲裏加上音樂，就像《年少日記》一樣，在戲內彈琴，我覺得是最好的事。」

看見兒子能夠同時做到兩件事，在旁的珀廉媽媽亦感欣慰，認為若非有機會到來，也不會有現在的成果。「我覺得他今天可以將拍戲和彈琴兩件事做，是因為過往很多人給他機會，同時他都很把握每個機會。」

▼ 點擊圖片放大 ▲ 何珀廉希望演戲和鋼琴可以同步發展。（受訪者提供） 、 +3 +2

不放棄精神觸動媽媽 成背後支持者

珀廉媽媽憶起兒子一路走來，到現在擁獲成就，雖然旁人會讚嘆萬分，但她虛心表示算不上是成功，而是一個讓兒子發展所長的機會，「我不可以說他是成功，但是至少他過往這麼多年，是有熱誠，開心地去做他想做的事。」

孩子能夠發展自己喜歡的事，當然少不了父母在背後的支持。對於未來的發展，珀廉媽媽表示，不論兒子如何作出選擇，都會全力支持。這一份的支持，不但是作為父母的關愛，更是對兒子永不放棄精神的回應。

他有一句話好觸動我，『只要我一天不放棄，我有一天一定可以做到。』我做媽媽的就會覺得，他做什麼都好，拍戲也好彈琴也好，我都會在後面支持他。

▲ 不論兒子未來發展如何，珀廉媽媽都會全力支持。（越玲瓏攝）

場地：Piano Arts Service Limited

服裝：Decon Tailor-made（珀廉）

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