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正生會詐騙案｜正生書院7.7起停運10名學生受影響　校監質疑「無錢出糧」問題可解決

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 4 小時前

最後更新： 18 分鐘前

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正生書院傳出將於下月7日停運。（資料圖片）

戒毒學校正生書院今日（7日）突傳出將於下月7日起暫停運作。據悉基督教正生會董事會昨晚開會通過學校停運決定，書院行政總裁李國基今代表正生董事會向職員發信解釋，因近月遭警方凍結銀行帳戶而無法向員工支薪，故作出此「艱難決定」，並承諾盡快結清薪資和遣散費。惟校監崔康常透露正與當局商討安排10名在學學生轉到其他學校或院舍，但質疑所謂「無錢出糧」問題是可以解決。

校監稱事前不知議程　質疑停運欠理據

正生會多名董事涉嫌透過募捐助學串謀詐騙逾5,000萬元，4名董事於1月涉串謀詐騙被捕，身在外地的正生書院校長陳兆焯、正生會董事兼創辦人林希聖及另一名董事陳友志被警方通緝。

正生書院行政總裁李國基今向學校職員發信，稱因過去5個月遭警方凍結銀行帳戶，已「盡最大努力」仍未能重啟有關帳戶，無法繼續支付員工薪金，故董事會決定7月7日起暫停學校運作，並將盡快結清薪資和遣散費。

身兼正生會董事的校監崔康常向本報透露，正生會昨晚在網上召開董事會作出停運決定，但事前無提供議程，故他本人亦未有參與決定，坦言如知悉商討如此重大決定，他「點忙都會出席」；而他事後也沒有收到通知，只是透過其他校董得悉決議，批評行政混亂。

據稱新任行政總裁為舊生　曾職書院　與在逃董事相熟

保安局禁毒處曾於3月稱，書院一直倚賴正生會撥款運作，惟林希聖拒絕調撥資金至書院，故主動從禁毒基金撥出逾100萬元應急援助金予校方。崔康常質疑，正生會可透過調撥英國分部資金回港，更透露當局曾開出解凍帳戶的條件，要求林希聖及陳兆焯二人辭職，以及帳戶改由其他董事簽名，惟二人拒絕，又指正生董事會已於4月改組，懷疑林欲換走校監，而李國基則是與林相熟的書院畢業生，早年已在書院任職，近月獲聘為書院「行政總裁」，透露其「人工升咗幾倍」。

積金局：校方已拖欠3個月強積金供款　涉及21萬元

崔康常續指，正與當局洽商安排10名在學學生轉到其他學校或院舍，暫未知悉學生及家長意向；另扣除已於近月離職的6、7名教職員，目前尚有20名教職員，當中包括8名教師。

積金局回應表示，至今未有收到正生書院僱員投訴，但證實早前根據受託人報告校方拖欠供款，未有為約20名員工繳交2至4月強積金供款及附加費，經局方調查發現共涉款約21萬元，局方會代為追討。

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