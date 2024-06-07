港大校政風波｜港大校委會主席王沛詩否認繞過張翔提暫任副校決議　稱暫不便回應

▲ 王沛詩向傳媒否認繞過校長張翔提出任命暫任副校長的決議。（資料圖片）

香港大學校委會任命暫任副校長風波持續發酵，港大校委會主席王沛詩回應電台查詢時，否認繞過校長張翔提出任命暫任副校長的決議，但現階段不方便回應太多。

事件始於上周二（5月28日）港大校委會突然任命6名暫任副校，包括令原暫任首席副校長兼署理行政及財務副校長的王于漸「變相降職」為副校長（大學拓展）、增設兩個副校長職位，另將宮鵬調任為副校長（環球事務）及延長副校（教學）何立仁任期至另行決定。

張翔本周三（5日）向港大師生及校友發電郵，承認港大過去一年內部紛爭不斷，直斥校委會在他毫不知情的情況下提出上述暫任副校任命，質疑「違反既定程序」，更「動搖香港大學學術自主的百年基石」，強調必須「尋求解決之道」。

8名港大校友於本周一（3日）已聯署去信身兼港大校監的特首李家超，該信於昨日（6日）曝光，聯署者包括前教統局長羅范椒芬、前港區全國人代蔡素玉、前港大校委楊佰成、前校委兼前校董文灼非、前校委黃啟民、港大畢業生議會前主席湯蕭麗珍、前港大學生會長張家敏和校友彭泓基，內容提及對王沛詩管理能力失信心，盼李家超責令王沛詩與校長張翔協商，提出補救方案予李家超考慮。

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