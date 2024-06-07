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談判專家丨劉青雲想演《爆裂刑警》　吳鎮宇想演《神探大戰》：我常被形容精神分裂

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 41 分鐘前

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劉青雲與吳鎮宇在《談判專家》合作。

劉青雲與吳鎮宇識於微時，私交甚篤，同時又是公認好演技，二人曾在電影《衝鋒隊怒火街頭》、《高度戒備》、《黑白森林》、《O記三合會檔案》、《一個字頭的誕生》、《鬼馬狂想曲》有對手戲，可是在2005年的《喜馬拉阿星》後沒有再在大銀幕碰頭。

隔了19年，終於劉青雲與吳鎮宇在改編自荷里活片《冇數講》（The Negotiator）的《談判專家》合作。兩人老友鬼鬼，受訪時舌劍唇槍互窒，充滿火花。

談判專家丨劉青雲吳鎮宇識於微時　兩大影帝40年兄弟情鬥戲盡見默契

《談判專家》

談判專家丨袁富華感謝吳鎮宇幫忙　劉青雲被韋羅莎顏卓靈集郵

最想演對方哪套戲？

劉青雲與吳鎮宇多年來各演不少出色作品，問他們如果可以的話，最想演對方哪一套戲，劉青雲即說笑︰「我好少睇吳鎮宇啲戲喎！」然後續指：「我記得佢有部戲話患上咩舞蹈症。」

鎮宇補充︰「《爆裂刑警》，我本身都不知道有這個病。」青雲表著表示：「記得最後一場戲，佢垂死時挨住汽水機旁，然後跌罐汽水落嚟，呢場戲好特別。」

至於鎮宇出招還撃：「我幾喜歡第二集的神探（《神探大戰》），不停講嘢，跟第一集不一樣，上集有不同的人出現，今集是否不夠錢？要自己不斷講。我常被形容像精神分裂，但我未演過這樣的人。」

《爆裂刑警》

不再去說服別人

二人在新片內是談判專家，但如果在現實中發生事故，他們自己還是太太會出面談判較好？吳鎮宇：「我會報警！因為我們良好市民，都要用這些公共資源解決問題，去找談判專家。」

至於劉青雲說：「看看是甚麼事，斯文人解決斯文事，如果我出馬就不是去講……」吳鎮宇立即又出招窒對方：「求情呀、跪呀、喊呀、行賄呀。」

隨遇而安的劉青雲︰「說服人嚟做乜，咪由佢。」那麼如果是說服他去拍戲？青雲更幽默地笑說︰「唔使，畀錢咪得。」至於鎮宇表示︰「戲劇上討論會有，唔使去到說服，年紀都咁上下，有啲睇法會太過固執，所以自己睇完個劇本，會再搵人睇下畀下意見。」

《談判專家》

拍《高度戒備》搵命搏

其實在現實中，二人最常親眼見住談判事件是片場。在拍攝電影時，有任何事發生，大多就是由製片出來負責談判。

劉青雲也替他們辛苦說：「有甚麼問題都是製片傾，其他人都是大大聲：『製片在哪裡？』很難做呀這份工。」吳鎮宇亦稱：「有幾個（製片），犧牲一個還有幾個。製片要拿身份證入去（警局）頂兩日嘛。」

青雲更爆當年拍戲大多沒有申請，鎮宇再爆：「非法藏有槍械那些！又有易燃物體呀，很容易就入去『痞』兩日。」

講到槍械、爆破，二人曾合作由林嶺東執導的經典警匪片《高度戒備》，青雲回憶當時親身落場拍飛車場面，說：「那時在高速公路，自己真揸，攝影機就在隔籬。頭車是嘉樂仔，你想想有多快！快到我都驚，又不能欄車阻車，真係驚。」

《高度戒備》

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