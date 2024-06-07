  • 25°C
香港時間 : 2024607日 (五) 23:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

ADHD│ 每晚睡2小時逼自己溫習患抑鬱 ADHD男生哭訴：我真係好辛苦啊⋯

育兒資訊

發布時間： 48 分鐘前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

《教束》劇照

「你肯定也來罵我啦！」少年雙手掩臉，情緒變得激動。

診症室內，母親連番抱怨孩子各項「行為問題」，期望心理學家幫忙說教。昨天少年被發現一邊做功課、一邊用手機。母親一怒之下將少年的書包扔出家門，「砰」的一聲－少年的心隨著書包一起散落在空巷。

少年自小被診斷患有專注力不足／過度活躍症(ADHD) 。對比同齡人，他需要更多時間完成功課，為此他感到非常吃力。為了彌補不足，除了藥物治療，少年選擇奉行令人匪夷所思的生活時間表：他時常做功課至深宵，再逼自己清晨起來溫習，導致每晚只有二、三小時睡眠。

由於長期睡眠不足，疲累使少年難以集中精神，學習效率日漸下降。如此「事倍功半」，加劇了少年的自我批評和懷疑，加上時常感到被父母責罵和誤解，他開始出現抑鬱症狀，終日鬱鬱寡歡。

TOPick一分鐘
漢堡扒食譜｜在家簡易還原日本人氣漢堡扒　爆汁秘訣：冷藏半小時【附影片】

「我真係好辛苦啊⋯⋯」少年使勁壓著顫抖的聲線，漸紅的雙眼不敢直視母親。母親坐在旁邊，無言以對。診症室內的氣壓仿如驟升，我感受到雙方的壓抑、無助和疲憊。

「放心，我並不是要罵你，其實你已經很努力了。」

「真的嗎？」少年緩緩抬頭，不置可否地望向我。

承著少年湧泉而出的情緒，我繼續肯定他的感受，輔助他繼續說出心中鬱結，又引導他認識那些過度自我批判的思考方式和不奏效的應對方法。通過有系統的理解，讓他知道惡性循環帶來的負面影響，包括影響情緒和降低生活質素，無助提升個人表現。

「那麼，可以怎麼辦呢？」

少年可以學習給自己關懷（Self compassion），接納自己的情緒（Emotional Acceptance）和限制。同時，母親可以認識專注力不足／過度活躍症的具體表現，唯有透過了解，才能改變外在環境和逐步建立健康生活規律，長遠提昇少年的執行功能能力。

「我的眼皮都撐不起來了，你看我多累？」

孩子，累了就回家睡覺吧，其實你可以選擇不必活得這麼苦。

更多關於ADHD的報道

SEN學童丨兒子患ADHD經常被老師投訴處罰 卻因數學天才逆轉成學校寵兒

【過度活躍症】突然失控尖叫不善表達　ADHD患者被標籤為「頑皮學生」

 

中小學測考季即將來臨，TOPick精選名校的中、英、數、常練習題：立即免費下載

HKET App已全面升級，TOPick推出親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片，立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

撰文 : 鄧煒琪 香港心理學會臨床心理學組 臨床心理學家

兒童健康 中小學教育 過度活躍症 專注力不足 抑鬱症 ADHD

最高瀏覽

急症室最長等候時間（06月07日 時間16:05）
急症室最長等候時間（06月07日 時間16:05）
飲食攻略｜12種最強抗癌食物　1種水果防4種癌症　減患胃癌風險近3成
飲食攻略｜12種最強抗癌食物　1種水果防4種癌症　減患胃癌風險近3成
飲食盛事︱本港兩餐廳榮登「世界50最佳餐廳」　旅發局：彰顯香港美食之都地位
飲食盛事︱本港兩餐廳榮登「世界50最佳餐廳」　旅發局：彰顯香港美食之都地位
東張西望何伯︱擁有$450萬資產住公屋？　羅淑佩：咁高調一定要查
東張西望何伯︱擁有$450萬資產住公屋？　羅淑佩：咁高調一定要查
東張西望何伯丨何太直斥老公細女最可恥　激動澄清網上傳言87歲余伯非前夫
東張西望何伯丨何太直斥老公細女最可恥　激動澄清網上傳言87歲余伯非前夫