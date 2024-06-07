ADHD｜每晚睡2小時逼自己溫習患抑鬱　ADHD男生哭訴：我真係好辛苦啊⋯

▲ 《教束》劇照

「你肯定也來罵我啦！」少年雙手掩臉，情緒變得激動。

診症室內，母親連番抱怨孩子各項「行為問題」，期望心理學家幫忙說教。昨天少年被發現一邊做功課、一邊用手機。母親一怒之下將少年的書包扔出家門，「砰」的一聲－少年的心隨著書包一起散落在空巷。

少年自小被診斷患有專注力不足／過度活躍症(ADHD) 。對比同齡人，他需要更多時間完成功課，為此他感到非常吃力。為了彌補不足，除了藥物治療，少年選擇奉行令人匪夷所思的生活時間表：他時常做功課至深宵，再逼自己清晨起來溫習，導致每晚只有二、三小時睡眠。

由於長期睡眠不足，疲累使少年難以集中精神，學習效率日漸下降。如此「事倍功半」，加劇了少年的自我批評和懷疑，加上時常感到被父母責罵和誤解，他開始出現抑鬱症狀，終日鬱鬱寡歡。

「我真係好辛苦啊⋯⋯」少年使勁壓著顫抖的聲線，漸紅的雙眼不敢直視母親。母親坐在旁邊，無言以對。診症室內的氣壓仿如驟升，我感受到雙方的壓抑、無助和疲憊。

「放心，我並不是要罵你，其實你已經很努力了。」

「真的嗎？」少年緩緩抬頭，不置可否地望向我。

承著少年湧泉而出的情緒，我繼續肯定他的感受，輔助他繼續說出心中鬱結，又引導他認識那些過度自我批判的思考方式和不奏效的應對方法。通過有系統的理解，讓他知道惡性循環帶來的負面影響，包括影響情緒和降低生活質素，無助提升個人表現。

「那麼，可以怎麼辦呢？」

少年可以學習給自己關懷（Self compassion），接納自己的情緒（Emotional Acceptance）和限制。同時，母親可以認識專注力不足／過度活躍症的具體表現，唯有透過了解，才能改變外在環境和逐步建立健康生活規律，長遠提昇少年的執行功能能力。

「我的眼皮都撐不起來了，你看我多累？」

孩子，累了就回家睡覺吧，其實你可以選擇不必活得這麼苦。

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