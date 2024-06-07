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Drunk in Love丨邱士縉新歌MV騷完美體態　「大表波」Stanley挑戰尺度

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 40 分鐘前

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熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

「大表波」邱士縉推出第二首個人跳唱單曲《Drunk in Love》。

相隔1年，MIRROR成員「大表波」邱士縉（Stanley）推出第二首個人跳唱單曲《Drunk in Love》，歌曲題材成為MIRROR成員中最Man的一個，而MV造型更是Sexy到底，Hot到爆燈，超乎大家想像。

相信大家對於Stanley在MIRROR演唱會中與李駿傑Jeremy演繹《Fever》一曲時的爆肌演出記憶猶新，經此一役後，Stanley跟公司都覺得自己的個人單曲可以朝著這個帶點成熟男人味，又帶少少性感的曲風方向發展。

同時，加上跳舞向來是他的主項，Stanley於是跟監製T-ma溝通，稱：「因為演唱會嘅〈Fever〉都係T-ma製作，同佢溝通後都覺得好適合，而且仲即刻有想法，就做咗《Drunk in Love》呢首跳唱歌。」

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Stanley個人單曲《Drunk in Love》。

Stanley曾經斷片

《Drunk in Love》說的是一個人飲到有少少醉意時的狀態 ，Stanley續道：「同填詞人T-Rexx傾嘅時候，會覺得一個人飲到有少少Tipsy（醉意）望住一個女仔嘅時候，會放大對佢嘅感覺，對方一舉手一投足，例如簡單撥頭髮，都會覺得好靚好Sexy，我哋就係想創造一個咁樣嘅氛圍嘅歌。」

Stanley都愛杯中物，不過卻享受彌留在帶點醉意的狀態，好少會飲到斷片；人生中唯一一次斷片經歷，是發生在出道之後，Stanley分享道：「出道之後，參加好兄弟婚禮，佢嘅大學同學不停向我敬酒，結果我喺好勁嘅六星級酒店大堂嘔，超級失禮，然後仲要由兄弟抬我返屋企，中間過程係點樣返到屋企我係完全唔知，但一個鐘頭後我就醒返。」

Stanley個人單曲《Drunk in Love》。

拍MV過足戲癮

因應歌曲，Stanley在《Drunk in Love》MV的故事中飾演一位臨時演員，角色要扮飲酒，但男女主角不停NG，結果NG到道具飲品都飲清光，結果要飲真的酒水，這時候Stanley變得帶點醉意，進入了幻想嘅空間。

這是個滿有劇情的MV，但Stanley卻未能過足戲癮，他解釋道：「因為拍MV要顧住自己個樣，又要顧及角度，諗嘅嘢多過演戲，平時演戲就只需要投入去演，但拍MV要喺鏡頭前面呈現一個好靚嘅自己，所以演得唔夠爽，唔可以好投入角色之中。」

Stanley個人單曲《Drunk in Love》。

「大表波」騷完美體態

Stanley要在MV中顧及造型實在無可厚非，因為幾套衫都能秀出完美體態，性感非常！Stanley表示：「今次MV中空多啲，性感有少少Deep V，因為啱啱過咗演唱會仲Keep到身材，又同花姐有討論過尺度去到邊，但當然冇演唱會尺度咁大只係著褸啦！但都Deep V了！其實主要因為身形仲喺度，留個倩影，唔好嘥啦！呢個都係我其中一個叻嘅地方，俾大家睇下啦！」

除推出Solo歌，Stanley今年還有劇集、電影推出，加上MIRROR的工作，會如何平衡歌手與演員的身份呢？Stanley剖白：「我會繼續以演員方向發展，呢個係我目標同理想，演員嘅路仲有好多地方未行過，特別係電影方面，我都好想參與更加多。」

Stanley個人單曲《Drunk in Love》。

演藝發展有目標

不過他續指：「但正如我喺Chill Club頒獎禮嘅得獎感言所講，我嘅崗位無論多或少，輕定重，我都會緊守到底，即使唱歌未必係我嘅主項，但我都會做好我嘅作品，就算唱一句我都會唱好佢。當然演戲仍會係我好努力去追求嘅事情，我會用7:3去平衡我嘅演藝道路，7係演戲3就係音樂作品，比重雖然輕啲，但音樂嘅質素都會依然做得好好。」

相信作為行動派的Stanley，都會按照自己的心意，在演藝路上付諸實行。

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