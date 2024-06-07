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虐兒｜網傳狠母疑保安道圖書館打女　警介入調查拘母親

社會

發布時間： 30 分鐘前

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今午網上瘋傳一條片段，長沙灣保安道圖書館懷疑發生虐兒案。影片可見，一名女子疑因功課管教問題，對一名女童「爆粗」大鬧，期間更「搣耳仔」，隨後將女童拉起，二人轉至後樓梯，該女子再繼續打及「兜巴星」，最後該女子擰轉身發現被人拍下，片段亦在此停止。不少網民不值該女子管教方式，直言擔心女童安危，「如果喺屋企真係不敢想像」。

據悉，片段引起警方注意，並迅速展開調查，並在今晚拘捕一名35歲涉案女子，據了解是女童母親，而女童年約7歲。

片段所見，一名女子，以及一名女童和一名男童，在保安道圖書館溫習功課，該女子斥責女童，怒氣指罵：「十個字都未溫完？出去啦！出去打妳呀我同妳講！」期間又「搣耳仔」及用手打女童，女童沒有駁咀，默默用手拭淚及抹面。之後女子拉起女童，並到後樓梯繼續用手怒刮女童臉上，女童抽泣。

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不少網民看到女童被打片段，都擔心女童平時已經受虐，「在公眾地方都係咁，在屋企或者在其他私人地方更加嚴重...」、「呢啲係發洩自己既情緒多過係教女」、「睇到這種情況讓我憤怒」。

據了解，警方今晚派員到圖書館調查，最後在長沙灣拘捕一名35歲涉案女子，帶返警署調查，而涉事7歲女童送院檢驗。警方呼籲，市民若遇到同類事件，應立即報警。

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