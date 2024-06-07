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正生會詐騙案｜政府未接獲正生書院停運通知　強烈譴責陳兆焯及林希聖惡意炮製事件

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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正被通緝的正生書院校長陳兆焯年初捲入捐款詐騙案，遭政府譴責惡意炮製學校停運事件。（資料圖片）

戒毒學校正生書院今日（7日）突傳出將於下月7日起暫停運作，據悉基督教正生會董事會昨晚開會通過學校停運決定，書院行政總裁李國基今代表董事會向學校職員發信解釋，因近月遭警方凍結銀行帳戶而無法向員工支薪，故決定停運。

政府晚上發稿，稱相關部門至今仍未收到學校停運通知，強調如書院停運責任全在被通緝的正生會前董事林希聖和陳兆焯，以及與其關係密切的正生會，強烈譴責二人及正生會「惡意炮製」所謂停運事件，罔顧師生利益並顛倒是非，批評他們砌詞狡辯、罔顧事實，「將不願意解決營運資金的問題諉過於人的不負責任行徑，實在令人不齒」，並再次譴責二人和正生會行為「醜惡及自私」，將正生師生福祉置之不顧，呼籲他們「及早回頭是岸，盡快解決相關問題」。

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政府提及，禁毒基金在3月已破例撥出一筆超過180萬元的應急援助金以解學校燃眉之急，幫助即將要應付公開試的同學完成學業，批評正生會至今仍未能解決自身問題並肩負對員工發放薪酬的責任，多次以不同借口阻礙調撥銀行帳戶內的資金予正生書院維持運作，由於正生會及正生書院都是私人機構，加上部分學生已畢業，由禁毒基金長期為有關惡意行為「埋單結帳」並不合乎公眾利益，亦會助長在逃人士繼續其不負責任的行徑。

政府強調一直將正生書院師生福祉置於首位，禁毒處聯同教育局和社署月前已聯絡所有正生書院學生的家長和監護人並一直保持聯繫，了解學生需要，並為他們的未來提供合適方案，包括輔導、升學選項和其他適合個別學生的安排等。禁毒處將繼續統籌相關部門，為學生提供適切協助及安排，並指戒毒治療和康復服務不會受正生書院停運影響。

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