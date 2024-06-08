心肺栓塞︱男子突胸悶呼吸困難揭患心肺栓塞 醫生揭1元兇：上班族全中

都市人長時間久坐不運動，恐引起心肺栓塞。台灣一名男子因胸悶呼吸困難被送急症，經查發現心肺栓塞，醫生直言1元兇，幾乎上班族全中。

台灣敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在facebook專頁「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」分享個案，稱一名男子被送到急症時，因BMI值高達40，初判與病態性肥胖有關。但從心電圖和血氧濃度只有約90，感覺像是快要心肌梗塞。進一步檢查，在心臟超音波發現有很多血栓，肺部也有一些肺栓塞。

陳醫生表示，患者原本就有靜脈曲張問題，加上平時沒運動且都久坐，當血流不順，突然做某些動作，使血栓大量斑塊往心臟流，再打到肺臟，就導致患者現在這個狀況。

陳醫生提醒，千萬不要忽視久坐所帶來的危害，它不僅會造成肥胖、血液循環不佳，還可能會增加罹患許多疾病的機率。據世界衛生組織（WHO）2020年的「身體活動和久坐行為指南」指出，久坐與心血管疾病、癌症、第二型糖尿病的發生率有關。

陳醫建議，上班時記得定時起來伸展一下，去喝個水；另外，平時可走樓梯取代搭電梯，增加日常活動量。每日最好適度運動，不但能讓血管彈性變好、減少血栓發生，也可加強心肺功能的運作。

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