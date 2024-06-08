正生會詐騙案｜蔡若蓮：正生書院約18名師生受影響　將協助學員轉學或就業

基督教正生會董事會昨日（7日）突向正生書院員工交代，以警方凍結其銀行帳戶為由，決定於7月7日起暫停學校運作。教育局局長蔡若蓮今（8日）在電台節目表示，正生會無通知政府下自行宣布停運，透露書院現時約有10名學員及8名教師受影響，政府會聯絡書院及家長，以了解學員未來發展意向，再協助學員尋找轉往適合學校升學或協助就業等。

蔡若蓮呼籲，有關人士負起應有責任，配合政府及警方，將捐款及資源用於學生身上。至於政府會否再向正生書院撥款支持運作，蔡若蓮指，政府資源是公帑，不應縱容「有恃無恐」將責任推向政府的行為，否則是不負責任的做法，又提及禁毒基金早前撥出逾180萬元應急援助金，用作學校日常運作，包括支付教師薪金及購買糧食等。

書院行政總裁李國基昨代表董事會向學校職員發信解釋，因近月遭警方凍結銀行帳戶而無法向員工支薪，故決定停運。

特區政府昨晚發稿，稱相關部門至今仍未收到學校停運通知，強烈譴責被通緝在逃的正生會前董事林希聖、陳兆焯及與他們關係密切的正生會，指他們「惡意炮製」停運事件。

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