  • 27°C
香港時間 : 2024608日 (六) 11:29
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

正生會詐騙案｜蔡若蓮：正生書院約18名師生受影響　將協助學員轉學或就業

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 1 小時前

最後更新： 17 分鐘前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

基督教正生會董事會昨日（7日）突向正生書院員工交代，以警方凍結其銀行帳戶為由，決定於7月7日起暫停學校運作。教育局局長蔡若蓮今（8日）在電台節目表示，正生會無通知政府下自行宣布停運，透露書院現時約有10名學員及8名教師受影響，政府會聯絡書院及家長，以了解學員未來發展意向，再協助學員尋找轉往適合學校升學或協助就業等。

蔡若蓮呼籲，有關人士負起應有責任，配合政府及警方，將捐款及資源用於學生身上。至於政府會否再向正生書院撥款支持運作，蔡若蓮指，政府資源是公帑，不應縱容「有恃無恐」將責任推向政府的行為，否則是不負責任的做法，又提及禁毒基金早前撥出逾180萬元應急援助金，用作學校日常運作，包括支付教師薪金及購買糧食等。

書院行政總裁李國基昨代表董事會向學校職員發信解釋，因近月遭警方凍結銀行帳戶而無法向員工支薪，故決定停運。

特區政府昨晚發稿，稱相關部門至今仍未收到學校停運通知，強烈譴責被通緝在逃的正生會前董事林希聖、陳兆焯及與他們關係密切的正生會，指他們「惡意炮製」停運事件。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

正生會詐騙案｜正生書院7.7起停運10名學生受影響　校監質疑「無錢出糧」問題可解決
20:23 2024/06/07
正生會詐騙案｜正生書院7.7起停運10名學生受影響　校監質疑「無錢出糧」問題可解決
正生會詐騙案｜政府未接獲正生書院停運通知　強烈譴責陳兆焯及林希聖惡意炮製事件
23:56 2024/06/07
正生會詐騙案｜政府未接獲正生書院停運通知　強烈譴責陳兆焯及林希聖惡意炮製事件
【正生會詐騙案】保安局撥百萬助正生書院燃急　點名斥林希聖阻礙書院維持運作
15:43 2024/03/28
【正生會詐騙案】保安局撥百萬助正生書院燃急　點名斥林希聖阻礙書院維持運作
正生會詐騙案︱創辦正生書院獲選十大傑青　陳兆焯2年前開英國正生會：支持移民港人
10:29 2024/01/19
正生會詐騙案︱創辦正生書院獲選十大傑青　陳兆焯2年前開英國正生會：支持移民港人

你可能感興趣

正生會詐騙案｜正生書院7.7起停運10名學生受影響　校監質疑「無錢出糧」問題可解決
20:23 2024/06/07
正生會詐騙案｜正生書院7.7起停運10名學生受影響　校監質疑「無錢出糧」問題可解決
正生會詐騙案｜政府未接獲正生書院停運通知　強烈譴責陳兆焯及林希聖惡意炮製事件
23:56 2024/06/07
正生會詐騙案｜政府未接獲正生書院停運通知　強烈譴責陳兆焯及林希聖惡意炮製事件
【正生會詐騙案】保安局撥百萬助正生書院燃急　點名斥林希聖阻礙書院維持運作
15:43 2024/03/28
【正生會詐騙案】保安局撥百萬助正生書院燃急　點名斥林希聖阻礙書院維持運作
正生書院 蔡若蓮 就業 譴責 基督教 學校 教育局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

張學友演唱會丨張學友感染RSV取消台北演唱會　醫生：長者感染嚴重可致肺炎心衰竭
張學友演唱會丨張學友感染RSV取消台北演唱會　醫生：長者感染嚴重可致肺炎心衰竭
急症室最長等候時間（06月08日 時間04:05）
急症室最長等候時間（06月08日 時間04:05）
東張何伯丨何伯隨時冇屋住要瞓街？　房屋署署長羅淑佩回應被讚做得好
東張何伯丨何伯隨時冇屋住要瞓街？　房屋署署長羅淑佩回應被讚做得好
東張西望何伯︱擁有$450萬資產住公屋？　羅淑佩：咁高調一定要查
東張西望何伯︱擁有$450萬資產住公屋？　羅淑佩：咁高調一定要查
小一派位︱李元元獲派第一志願就讀跑馬地名幼學費全免　派位成績優多派這5間傳統名校
小一派位︱李元元獲派第一志願就讀跑馬地名幼學費全免　派位成績優多派這5間傳統名校