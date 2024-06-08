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吳雨霏為細女慶祝2歲生日　Kary囡囡曾先天性心臟有問題：你好叻好勇敢

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 3 小時前

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吳雨霏與細女Noa。

香港女子組合Cookies出身的吳雨霏（Kary），於2015年與初戀男友洪立熙（Brian）在美國註冊結婚。Kary雖然曾歷小產，但經調理後，夫妻分別於2018年和2019年誕下大仔Asher及二女Galilee。

在前年6月6日，Kary誕下細女Noa，可是囡囡Noa卻不幸患有先天心臟病，心臟多出一條血管，慶幸現在的病情已慢慢穩定。

吳雨霏細女心臟問題漸穩定　Kary當助教幫助別人：用大半人生才領悟到感恩

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Kary慶祝細女2歲生日

前日，（6月6日）是Noa的2歲生日，Kary在社交網上載帶她到草地玩的照片，並準備了一個生日蛋糕，她感觸寫道︰

Happiest birthday to my Noa bear﹗We love you so much！每逢到妹妹生日，我都特別感觸，令我想起由你出世到依家所經歷的事。感恩你現在身體好健康，你真係好叻好勇敢。爸爸媽媽哥哥家姐好愛你﹗生日快樂，妹妹！

其實去年在Noa的1歲生日時，Kary表示過：：「發現我用了大半人生才領悟到『感恩』這個課題」，所以也決定去幫助別人回饋社會：「每星期都盡量騰空一些時間幫助有需要的學生做功課或同年青人一起上課，不老土，事實收穫比付出更多。」

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