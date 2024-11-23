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黃仁勳家庭｜從洗碗工到身家7000億AI教父　黃仁勳一生只愛初戀女友

家事百科

撰文： Executive Mommy

發布時間： 14 小時前

最後更新： 14 小時前

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黃仁勳從洗碗工到身家7000億AI教父，擁有一個美滿家庭。

【黃仁勳背景/黃仁勳老婆/黃仁勳兒子/女兒】現年61歲、AI晶片龍頭Nvidia（美：NVDA；英偉達／輝達）共同創辦人兼行政總裁黃仁勳身家逾7,000億港元，今日獲頒香港科技大學頒發工程學榮譽博士。黃仁勳的人生絕不平凡，他從洗碗工到AI教父，成功主要靠三大秘訣，並有賴初戀老婆及一對子女的支持。

黃仁勳背景｜黃仁勳逾60年人生

黃仁勳1963年出生於台南，9歲時與哥哥被父母送到美國交由舅舅照顧。他和哥哥抵達美國後，不是被送到寄宿學校，而是被送到一間青少年教養院，那間學校的孩子都很好強，幾乎每個人都帶刀上學，且經常有人打架。當年那間學校只有他及哥哥兩個華人，由於他和哥哥年紀最小，他們被安排打掃全校的廁所，黃仁勳父母後來也移居到美國，全家人定居於俄勒岡州（Oregon）波特蘭（Portland）郊外。

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黃仁勳背景｜成功3大秘訣

擁有史丹佛大學電子工程學碩士學位，黃仁勳的成功絕非偶然，他接受訪問時間表示，自己的成功離不開三大秘訣：要求嚴格、完美主義、不易共事。15歲那年，黃仁勳開始在美國連鎖餐廳Denny’s做洗碗工，後來被晉升為服務生，他曾笑稱如果自己還在那工作，將會成為Denny’s的執行長。

黃仁勳強調自己任職洗碗工的這段經歷教會自己謙虛及職業道德，稱Denny’s是自己的職場「母校」（Alma Mater）。過去61年，他接受過多次訪問，無不強調自己熱愛每一份工作，即使做洗碗工，自己也是做最好的洗碗工，

如果你想做非凡的事，那就不會輕鬆，61年來每天都努力工作，沒有比這更重要的事情了！

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    黃仁勳背景｜30歲創立NVIDIA

    黃仁勳在做洗碗工時，媽媽曾經勸說他找份全職工作，黃仁勳決意追尋自己的創業夢想。黃仁勳曾在1984年至1985年任職於超微半導體公司（AMD），直至30歲那年，他與在打工期間認識的Chris Malachowsky和Curtis Priem開始創立NVIDIA，總部最初只是設在公寓，如今黃仁勳的身家已超過7000億港元。

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    黃仁勳老婆｜17歲與太太一見鍾情好專一

    除了事業外，黃仁勳與太太Lori Huang的愛情也令人津津樂道。黃仁勳在17歲那年在奧勒岡州立大學（Oregon State University）遇到當時19歲的Lori Huang。

    黃仁勳表示，他對比自己年長的Lori一見鍾情，兩人剛好被分配為實驗課的拍檔，他於是把握機會對Lori展開追求，但他始終不敢告訴Lori自己的真實年齡，經過6個月的追求最終獲得芳心，兩人拍拖5年後結婚，現時育有1子1女。

    黃仁勳職場5大金句：

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    黃仁勳子女｜子女任職輝達 兒子曾赴台開酒吧

    黃仁勳的兒子黃勝斌2015年曾來台創業，和朋友一起開設酒吧，經營7年後將酒吧轉讓，目前在輝達擔任資深產品經理，負責仿真機器人的相關業務；黃仁勳女兒黃敏珊以前從事飯店業，目前也在輝達，擔任Omniverse軟體開發平台行銷主任，兒女一起在身邊工作，成了父親最重要的左右手。

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