黃仁勳︱從洗碗工到身家7000億AI教父 黃仁勳一生只愛初戀女友

▲ 黃仁勳從洗碗工到身家7000億AI教父。

AI晶片龍頭Nvidia（美：NVDA；英偉達／輝達）早前公布截至4月底止的2025財年首季業績，經調整純利猛增逾4倍，經調整純利率75.5%，預期年度亦約75%水平。現年61歲的英偉達共同創辦人兼行政總裁黃仁勳身家逾7,000億港元，居全球第17位，最近成為兩岸三地關注的焦點。黃仁勳的人生是不平凡的，他從洗碗工到AI教父，成功主要靠三大秘訣。

黃仁勳丨黃仁勳的61歲人生

黃仁勳1963年出生於台南，9歲時與哥哥被父母送到美國交由舅舅照顧。他和哥哥抵達美國後，不是被送到寄宿學校，而是被送到一間青少年教養院，那間學校的孩子都很好強，幾乎每個人都帶刀上學，且經常有人打架。當年那間學校只有他及哥哥兩個華人，由於他和哥哥年紀最小，他們被安排打掃全校的廁所，黃仁勳父母後來也移居到美國，全家人定居於俄勒岡州（Oregon）波特蘭（Portland）郊外。

黃仁勳丨成功3大秘訣

擁有史丹佛大學電子工程學碩士學位，黃仁勳的成功絕非偶然，他接受訪問時間表示，自己的成功離不開三大秘訣：要求嚴格、完美主義、不易共事。15歲那年，黃仁勳開始在美國連鎖餐廳Denny’s做洗碗工，後來被晉升為服務生，他曾笑稱如果自己還在那工作，將會成為Denny’s的執行長。

黃仁勳強調自己任職洗碗工的這段經歷教會自己謙虛及職業道德，稱Denny’s是自己的職場「母校」（Alma Mater）。過去61年，他接受過多次訪問，無不強調自己熱愛每一份工作，即使做洗碗工，自己也是做最好的洗碗工，

如果你想做非凡的事，那就不會輕鬆，61年來每天都努力工作，沒有比這更重要的事情了！

黃仁勳職場5大金句

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黃仁勳丨NVIDIA

黃仁勳在做洗碗工時，媽媽曾經勸說他找份全職工作，黃仁勳決意追尋自己的創業夢想。黃仁勳曾在1984年至1985年任職於超微半導體公司（AMD），直至30歲那年，他與在打工期間認識的Chris Malachowsky 和 Curtis Priem開始創立NVIDIA，總部最初只是設在公寓，如今黃仁勳的身家已超過7000億港元。

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黃仁勳丨17歲與太太一見鍾情

除了事業外，黃仁勳與太太Lori Huang的愛情也令人津津樂道。黃仁勳在17歲那年在奧勒岡州立大學（Oregon State University）遇到當時19歲的Lori Huang。

黃仁勳表示，他對比自己年長的Lori一見鍾情，兩人剛好被分配為實驗課的拍檔，他於是把握機會對Lori展開追求，但他始終不敢告訴Lori自己的真實年齡，經過6個月的追求最終獲得芳心，兩人拍拖5年後結婚，現時育有1子1女。

黃仁勳曾透露，他在準備求婚當晚，駕駛的私家車因路面結冰發生嚴重車禍，幸好兩人都只是受輕傷，只是私家車卻變成廢鐵，逃過死劫的兩人攜手相伴至今超過40餘年。

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