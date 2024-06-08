  • 28°C
香港時間 : 2024608日 (六) 14:30
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

黃仁勳︱從洗碗工到身家7000億AI教父 黃仁勳一生只愛初戀女友

休閒消費

撰文： Executive Mommy

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 天使綜合症 何雁詩 藥物百科 兒童健康 超市大搜查 名校專區 家族榮耀之繼承者 高才通 到校服務 會員有獎

黃仁勳從洗碗工到身家7000億AI教父。

AI晶片龍頭Nvidia（美：NVDA；英偉達／輝達）早前公布截至4月底止的2025財年首季業績，經調整純利猛增逾4倍，經調整純利率75.5%，預期年度亦約75%水平。現年61歲的英偉達共同創辦人兼行政總裁黃仁勳身家逾7,000億港元，居全球第17位，最近成為兩岸三地關注的焦點。黃仁勳的人生是不平凡的，他從洗碗工到AI教父，成功主要靠三大秘訣。

黃仁勳丨黃仁勳的61歲人生

黃仁勳1963年出生於台南，9歲時與哥哥被父母送到美國交由舅舅照顧。他和哥哥抵達美國後，不是被送到寄宿學校，而是被送到一間青少年教養院，那間學校的孩子都很好強，幾乎每個人都帶刀上學，且經常有人打架。當年那間學校只有他及哥哥兩個華人，由於他和哥哥年紀最小，他們被安排打掃全校的廁所，黃仁勳父母後來也移居到美國，全家人定居於俄勒岡州（Oregon）波特蘭（Portland）郊外。

童學園
小學巡禮｜基督教信義會禾輋信義學校　全港首個數碼運動場全面睇

黃仁勳丨成功3大秘訣

擁有史丹佛大學電子工程學碩士學位，黃仁勳的成功絕非偶然，他接受訪問時間表示，自己的成功離不開三大秘訣：要求嚴格、完美主義、不易共事。15歲那年，黃仁勳開始在美國連鎖餐廳Denny’s做洗碗工，後來被晉升為服務生，他曾笑稱如果自己還在那工作，將會成為Denny’s的執行長。

黃仁勳強調自己任職洗碗工的這段經歷教會自己謙虛及職業道德，稱Denny’s是自己的職場「母校」（Alma Mater）。過去61年，他接受過多次訪問，無不強調自己熱愛每一份工作，即使做洗碗工，自己也是做最好的洗碗工，

如果你想做非凡的事，那就不會輕鬆，61年來每天都努力工作，沒有比這更重要的事情了！

黃仁勳職場5大金句

點擊圖片放大
+3
+2

黃仁勳丨NVIDIA

黃仁勳在做洗碗工時，媽媽曾經勸說他找份全職工作，黃仁勳決意追尋自己的創業夢想。黃仁勳曾在1984年至1985年任職於超微半導體公司（AMD），直至30歲那年，他與在打工期間認識的Chris Malachowsky 和 Curtis Priem開始創立NVIDIA，總部最初只是設在公寓，如今黃仁勳的身家已超過7000億港元。

黃仁勳︱點解只愛黑皮褸+手臂紋身緣由 黃仁勳若拍個人傳電影屬意成龍

黃仁勳丨17歲與太太一見鍾情

除了事業外，黃仁勳與太太Lori Huang的愛情也令人津津樂道。黃仁勳在17歲那年在奧勒岡州立大學（Oregon State University）遇到當時19歲的Lori Huang。

黃仁勳表示，他對比自己年長的Lori一見鍾情，兩人剛好被分配為實驗課的拍檔，他於是把握機會對Lori展開追求，但他始終不敢告訴Lori自己的真實年齡，經過6個月的追求最終獲得芳心，兩人拍拖5年後結婚，現時育有1子1女。

黃仁勳曾透露，他在準備求婚當晚，駕駛的私家車因路面結冰發生嚴重車禍，幸好兩人都只是受輕傷，只是私家車卻變成廢鐵，逃過死劫的兩人攜手相伴至今超過40餘年。

豪門聯姻丨謝霆鋒契女「特步小公主」下嫁七匹狼二少 曾FULL PAY逾7000萬掃港樓

中小學測考季即將來臨，TOPick精選名校的中、英、數、常練習題：立即免費下載

HKET App已全面升級，TOPick推出親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片，立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【母子戀】女CEO 41歲嫁細19歲男下屬 50歲冒險陀3胞胎現況曝光
17:52 2023/05/03
【母子戀】女CEO 41歲嫁細19歲男下屬 50歲冒險陀3胞胎現況曝光
【命中註定】觀光潛艇失聯CEO之妻　竟是鐵達尼號罹難老夫婦後人
16:55 2023/06/22
【命中註定】觀光潛艇失聯CEO之妻　竟是鐵達尼號罹難老夫婦後人
【李玟離世】李玟丈夫Bruce大學輟學當富豪網球教練　靠人脈進身全球50大CEO
11:46 2023/07/07
【李玟離世】李玟丈夫Bruce大學輟學當富豪網球教練　靠人脈進身全球50大CEO
【CEO媽媽】單身女強人買精生兩女富養　再赴美國準備生第3胎追仔
11:15 2023/09/14
【CEO媽媽】單身女強人買精生兩女富養　再赴美國準備生第3胎追仔
CEO媽媽︱單身女CEO買精誕兩女富養　帶大女赴港考國際學校年學費18萬
10:31 2023/11/27
CEO媽媽︱單身女CEO買精誕兩女富養　帶大女赴港考國際學校年學費18萬
CEO媽媽︱考上港深3間貴族名校大女盼赴港升學　單身女CEO媽媽糾結：怕她太累
10:47 2024/01/22
CEO媽媽︱考上港深3間貴族名校大女盼赴港升學　單身女CEO媽媽糾結：怕她太累

你可能感興趣

【母子戀】女CEO 41歲嫁細19歲男下屬 50歲冒險陀3胞胎現況曝光
17:52 2023/05/03
【母子戀】女CEO 41歲嫁細19歲男下屬 50歲冒險陀3胞胎現況曝光
【命中註定】觀光潛艇失聯CEO之妻　竟是鐵達尼號罹難老夫婦後人
16:55 2023/06/22
【命中註定】觀光潛艇失聯CEO之妻　竟是鐵達尼號罹難老夫婦後人
【李玟離世】李玟丈夫Bruce大學輟學當富豪網球教練　靠人脈進身全球50大CEO
11:46 2023/07/07
【李玟離世】李玟丈夫Bruce大學輟學當富豪網球教練　靠人脈進身全球50大CEO
夫妻之道 創業 AMD 美國 NVIDIA

最高瀏覽

張學友演唱會丨張學友感染RSV取消台北演唱會　醫生：長者感染嚴重可致肺炎心衰竭
張學友演唱會丨張學友感染RSV取消台北演唱會　醫生：長者感染嚴重可致肺炎心衰竭
急症室最長等候時間（06月08日 時間12:05）
急症室最長等候時間（06月08日 時間12:05）
東張西望何伯丨何伯隨時冇屋住要瞓街？　房屋署署長羅淑佩回應被讚做得好
東張西望何伯丨何伯隨時冇屋住要瞓街？　房屋署署長羅淑佩回應被讚做得好
心肺栓塞︱男子突胸悶呼吸困難揭患心肺栓塞 醫生揭1元兇：上班族全中
心肺栓塞︱男子突胸悶呼吸困難揭患心肺栓塞 醫生揭1元兇：上班族全中
小一派位︱李元元獲派第一志願就讀跑馬地名幼學費全免　派位成績優多派這5間傳統名校
小一派位︱李元元獲派第一志願就讀跑馬地名幼學費全免　派位成績優多派這5間傳統名校